مسؤول إسرائيلي يهاجم مصر .. أعرف السبب



رئيس حزب "نوعام" اليميني المتطرف رئيس حزب "نوعام" اليميني المتطرف

دافع وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، في بيان رسمي له اليوم الخميس، عن العلاقات الإسرائيلية مع مصر بعد أن وصف رئيس حزب "نوعام" اليميني المتطرف آفي ماعوز مصر بأنها "دولة معادية".



وكانت قد انتقدت فصائل يمينية يهودية امتطرفة التابعة لآفي ماعوز التقارير التي تفيد بأن إسرائيل تفكر في بناء نصب تذكاري لذكرى الجنود الكوماندوز المصريين الذين استشهدوا في مدينة القدس خلال حرب 1967 بين مصر وإسرائيل.



واتهم وزير الدفاع الإسرائيلي فصيل التحالف الجديد حزب "ناعوم" والمتحالف مع بنيامين نتانياهو في حكومة وحدة، بتصويره مصر على أنها "دولة معادية" لإسرائيل بعد أن هاجم عضو الكنيست آفي ماعوز قرار إنشاء نصب تذكاري لجنود مصريين داخل القدس.

وكان قد قال ماعوز: "كيف يقام نصب تذكاري لذكرى جنود العدو"، وذلك على حسابه الخاص بموقع "تويتر" يوم الثلاثاء الماضي.

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ومساء الإثنين، الماضي كانت قد بثت هيئة البث والإذاعة الإسرائيلية "مكان" خبرا مفاده أن الحكومة الإسرائيلية المنتهية ولايتها تفكر في بناء نصب تذكاري لذكرى الكوماندوز المصريين الذين قتلوا خلال حرب "الأيام الستة" – التسمية العبرية لحرب النكسة - عام 1967.وقالت هيئة البث الإسرائيلية في تقريرها أن القرار جاء كوسيلة لاسترضاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ، الذي أعرب عن مخاوفه بشأن سلسلة من المواد الأرشيفية والمقابلات التي نشرتها وسائل الإعلام الإسرائيلية في يوليو الماضي والتي كشفت وجود مقبرة جماعية في وسط إسرائيل تحتوي على جثث جنود مصريين استشهدوا خلال أدى المعارك مع الجيش الإسرائيلي.وكان السيسي قد تطرق للمقبرة الجماعية للجنود المصريين خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق يائير لبيد في يوليو الماضي، وبعد المكالمة قال لبيد إن مكتبه سيحقق في التقارير.فيما نشرت هيئة البث الإسرائيلية يوم الإثنين الماضي، خبرا يفيد بأن وفداً مصرياً سينسق مع إسرائيل بشأن بناء النصب التذكاري.وردا على تقرير "مكان" وجه حزب "ناعوم" الذي يتزعمه اليمينى المتطرف آفي ماعوز انتقادات لحكومة لبيد المنتهية ولايتها، مدعيا : "أنه فقط في دولة لبيد القومية المدنية ستظهر مثل هذه الفكرة السخيفة"، مشيرا إلى المصريين جنود أعداء حاولوا تدمير إسرائيل.وفي بيان مضاد صدر على تويتر بعد ظهر الخميس، أعرب جانتس عن أسفه لتصريحات زعيم "ناعوم" المهاجمة لمصر علنًا ، وأكد مجددًا أن مصر "شريك استراتيجي لإسرائيل ، وتعتبر علاقاتها بالأولى وحاسمة لأمن إسرائيل واستقرارها الإقليمي".وأضاف جانتس إن: "إسرائيل والمؤسسة الدفاعية تعتبران مصر حليفًا مهمًا"، مضيفًا أن محاولة الحزب اليميني المتطرف "تصوير مصر كدولة معادية هو خطأ استراتيجي كبير".وأدان جانتس كذلك بيان ناعوم ودعا رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو للتنديد بتصريحات الحزب المتشدد.وأشارت هيئة البث الإسرائيلية إنه في حال تشييد النصب التذكاري لقوات الكوماندوز المصري سيكون ثالث بناء من نوعه يتم تشييده في إسرائيل تكريما لمقاتلين مصريين، حيث تم بناء إحداها على طول الطريق 35 بالقرب من مستوطنة "كريات جات" وأخرى في منطقة هالوم بالقرب من مدينة أسدود.