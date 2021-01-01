فيديو ..السيسي يعلق على دعوات التظاهر في 11-11 لأول مرة



السيسي السيسي

علق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على دعوات تظاهر 11 نوفمبر التي دعت إليها جماعة الإخوان المسلمين ولم يستجب إليها الشعب المصري.



وقال "السيسي" خلال لقائه بعدد من مواطني محافظة الدقهلية عقب افتتاح المرحلة الأولى من مدينة المنصورة الجديدة "كل سنة وأنتم طيبين وأهل الدقهلية بخير وفي سلام وأمان، لازم تكونوا مطمنين على بلدكم مصر".



وأضاف "أنا لما بقول أكرمتموني وأنتم جبرتوا بخاطر اللي منكم وده بيوصل للمصريين، على مدار الشهور والسنين اللي فاتت واللي جاية كلام كتير يقلقوكوا ويخوفكوا ويقولك هيحصل إيه، ولكن طول ما ربنا معانا اللي بيحصل واللي بتسمعوه وده الكلام اللي عايز أتكلمه معاكو وللناس في مصر".

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وتابع "الصراع والمعركة منتهتش وهو ده حكم ربنا على الدنيا، وأنا بقول علشان فيه محاولة هما دايما عايزين يخلوا الناس عايشة في قلق يقولك طيب 10- 11 طيب 11-11 طيب 25- 11 الموضوع بقاله سنين، طيب هو هيريحك ليه هو أنت سلمتله وسكت عليه، هما شايفين مش أنا خصم ولا الحكومة خصم ولكن بقت مصر بشعبها خصم لو يفهموا".