بعد تصرفه المشين ضد الجماهير .. إقالة إيهاب جلال من تدريب المصري البورسعيدي



إيهاب جلال إيهاب جلال

أصدرت إدارة النادي المصري البورسعيدي برئاسة كامل أبو علي قرارًا بإقالة إيهاب جلال من تدريب فريق الكرة الأول بالنادي، وذلك بعد دقائق قليلة من انتهاء المباراة التي جمعت الفريق البورسعيدي مع الزمالك مساء اليوم في الجولة الخامسة للدوري.



وجاء قرار إقالة إيهاب جلال عقب مشادته مع جماهير المصري في ستاد برج العرب على هامش لقاء الزمالك، وإشارته للجماهير باتجاه حذائه، وذلك ردًا على انتقادات وجّهتها له الجماهير الحاضرة في الملعب لمؤازرة فريق المصري.



حسم التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما نتيجة المباراة التي جمعت فريق الكرة الأول بنادي الزمالك مع فريق المصري البورسعيدي، مساء اليوم على ملعب ستاد برج العرب، وهي المباراة التي جاءت في إطار الجولة الخامسة لبطولة الدوري الممتاز.

قد يعجبك أيضا...

افتتح فريق الزمالك التسجيل في اللقاء عند الدقيقة 20 عن طريق اللاعب إمام عاشور، ونجح اللاعب عبد الرحيم دغموم في إحراز هدف التعادل لفريق المصري في الدقيقة 36؛ لينتهي شوط اللقاء الأول بتعادل الفريقين بهدف لمثله.وفي شوط اللقاء الثاني نجح عمرو السيسي في وضع الزمالك مرة أخرى في المقدمة، مسجلًا هدفا ثانيا للفريق الأبيض عند الدقيقة 57، وبعد دقائق نجح أحمد الشيخ في إحراز هدف التعادل للمصري عند الدقيقة 60.وبهذا التعادل رفع فريق الزمالك رصيده إلى 8 نقاط، ارتقى بها الفريق الأبيض إلى المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري، فيما أصبح رصيد فريق المصري 5 نقاط استقر بها الفريق البورسعيدي في المركز العاشر بجدول الترتيب.وبعد هذا التعادل استمر غياب فريق الزمالك عن الانتصارات في بطولة الدوري، حيث تعادل الفريق الأبيض في لقاء الجولة الرابعة أمام فريق إنبي بهدف لمثله، ليواصل فريق الزمالك مسلسل إهدار النقاط للجولة الثانية على التوالي.