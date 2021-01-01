بعد تصرفه المشين ضد الجماهير .. إقالة إيهاب جلال من تدريب المصري البورسعيدي

أصدرت إدارة النادي المصري البورسعيدي برئاسة كامل أبو علي قرارًا بإقالة إيهاب جلال من تدريب فريق الكرة الأول بالنادي، وذلك بعد دقائق قليلة من انتهاء المباراة التي جمعت الفريق البورسعيدي مع الزمالك مساء اليوم في الجولة الخامسة للدوري.
وجاء قرار إقالة إيهاب جلال عقب مشادته مع جماهير المصري في ستاد برج العرب على هامش لقاء الزمالك، وإشارته للجماهير باتجاه حذائه، وذلك ردًا على انتقادات وجّهتها له الجماهير الحاضرة في الملعب لمؤازرة فريق المصري.
حسم التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما نتيجة المباراة التي جمعت فريق الكرة الأول بنادي الزمالك مع فريق المصري البورسعيدي، مساء اليوم على ملعب ستاد برج العرب، وهي المباراة التي جاءت في إطار الجولة الخامسة لبطولة الدوري الممتاز.
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