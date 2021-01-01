بسبب انتشار الفيروس التنفسي المخلوي .. حقيقة تعليق الدراسة في المدارس



الفيروس التنفسي المخلوي الفيروس التنفسي المخلوي

نفت وزارة التربية والتعليم تعليق الدراسة في المدارس بسبب انتشار الفيروس التنفسي المخلوي بين طلاب المدارس



وقال شادي عبد الله زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم : أن كل ما أثير بشأن تعليق الدراسة في المدارس بسبب انتشار الفيروس التنفسي المخلوي بين طلاب المدارس لا اساس له من الصحة نهائيا



وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم : لم يصدر أي قرار رسمي حتى هذه اللحظة ينص على تعليق الدراسة في المدارس بسبب انتشار الفيروس التنفسي المخلوي بين طلاب المدارس

قد يعجبك أيضا...

كما أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم ، أنه لم يتم اغلاق اي فصل دراسي في أي مدرسة في مصر بسبب الفيروس التنفسي المخلويوحذر المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم من الانسياق وراء شائعات السوشيال ميديا ، مناشداً الرأي العام بالاهتمام بمتابعة البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة التربية والتعليم فقط ، وتجاهل اي اخبار مجهولة المصدر يتم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي بمختلف انواعها ، مؤكدا ان شائعات السوشيال ميديا هدفها اثارة البلبلة .وأكد المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم، أن هناك تنسيقا كاملا بين وزارتي الصحة والتربية والتعليم منذ ظهور العدوى بالفيروس المخلوي.وأشار إلى أن هناك متابعة يومية لحالات الإصابة، ووزير التربية والتعليم أصدر توجيها لمديري المديريات التعليمية لتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار هذا المرض.