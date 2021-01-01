معلومات لا يعرفها الكثيرين .. الحكمة من صلاة الظهر والعصر سرية والمغرب والعشاء جهرية ؟

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صورة الخبر: لجنة الفتاوى الإلكترونية في الأزهر
لجنة الفتاوى الإلكترونية في الأزهر

الأمور التي تتعلق بالعبادة أغلبها كما يسمى لدى ما اصطلح عليه الفقهاء، هي أمور تعبدية، ومن بعض الأسباب أيضا التي فهمها العلماء من خلال تعاملهم مع نصوص الشرع، أن صلاة الظهر والعصر سرية بسبب انشغال الناس في أعمالهم وسعيهم لطلب الرزق، فيكون ذهنهم مشغولا لتحصيل متاع الدنيا، وهذا السبب استحسنه كثير من العلماء، هكذا أجاب الشيخ عبد القادر الطويل، عضو لجنة الفتاوى الإلكترونية في الأزهر، عن ورد اليه مضمونة: لماذا صلاة الظهر والعصر سرية والمغرب والعشاء جهرية ؟.



وأكد “الطويل”، أن أول سبب أن الظهر والعصر صلاة سرية والمغرب والعشاء يجهر الإنسان فيهما بالقراءة هو أن النبي- صلى الله عليه وسلم- فعل هذا وعلمنا ذلك.

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واستشهد عضو الأزهر بحديث ورد عن مالك بن الحويرث- رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" صلُّوا كما رأيتُموني أُصلِّي".. رواه البخاري.



وأوضح أن عند صلاتي المغرب والعشاء يكون الإنسان أنهى مهامه اليومية وذهنه قد تفرغ من انشغال الحياة وبالتالي يقدر الإنسان أن يستمع وينصت إلى القراءة وهذا يكون لصفاء ذهنه من مشاغل الحياة، وهذا يكون أبلغ في مناجاة الله والسماع لآيات الله.

المصدر: elbalad

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