معلومات لا يعرفها الكثيرين .. الحكمة من صلاة الظهر والعصر سرية والمغرب والعشاء جهرية ؟

الأمور التي تتعلق بالعبادة أغلبها كما يسمى لدى ما اصطلح عليه الفقهاء، هي أمور تعبدية، ومن بعض الأسباب أيضا التي فهمها العلماء من خلال تعاملهم مع نصوص الشرع، أن صلاة الظهر والعصر سرية بسبب انشغال الناس في أعمالهم وسعيهم لطلب الرزق، فيكون ذهنهم مشغولا لتحصيل متاع الدنيا، وهذا السبب استحسنه كثير من العلماء، هكذا أجاب الشيخ عبد القادر الطويل، عضو لجنة الفتاوى الإلكترونية في الأزهر، عن ورد اليه مضمونة: لماذا صلاة الظهر والعصر سرية والمغرب والعشاء جهرية ؟.
وأكد “الطويل”، أن أول سبب أن الظهر والعصر صلاة سرية والمغرب والعشاء يجهر الإنسان فيهما بالقراءة هو أن النبي- صلى الله عليه وسلم- فعل هذا وعلمنا ذلك.
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