خالد الجندي يجيب .. كيف تعلّم آدم الحياء.. ولماذا لم يصفه القرآن بالعاصي؟



الشيخ خالد الجندي الشيخ خالد الجندي

قال الشيخ خالد الجندي إن الخلق الحسن هو السلوك المطلوب إلهيا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إن من أحبِّكم إليَّ، وأقربِكم مني مجلسًا يوم القيامة، أحاسنَكم أخلاقًا، وإنَّ أبغضَكم إليَّ، وأبعدكم مني يوم القيامة، الثرثارون والمتشدِّقون والمتفيهقون)، قالوا: يا رسول الله، قد علمنا الثرثارون والمتشدقون، فما المتفيهقون؟ قال: ((المتكبِّرون)، جاء ذلك خلال برنامجه ليطمئن قلبي الذي يذاع على ميجا اف ام.



الله هو المعلم الأول للكون

وأضاف الجندي: التوحيد أخلاق، العقيدة أخلاق، العبادة أخلاق.. علاقتك بالناس أخلاق.. لا يوجد شيء انفصل عن التشريع الإسلامي.



‎وتابع أن الله هو المعلم الأول للكون، فيقول الشاعر أحمد شوقي في قصيدته "قم للمعلم": سُـبْـحَـانَـكَ اللَّـهُـمَّ خَـيْـرَ مُـعَـلِّـمٍ عَـلَّـمْـتَ بِـالْـقَـلَـمِ الْـقُـرُونَ الْأُولَـى

‎أَخْـرَجْـتَ هَـذَا الْـعَـقْـلَ مِـنْ ظُـلُـمَـاتِـهِ وَهَـدَيْـتَـهُ الـنُّـورَ الْـمُـبِـيـنَ سَـبِـيـلَا.

‎وَطَـبَـعْـتَـهُ بِـيَـدِ الْـمُـعـلِّـمِ تَـارَةً صَـدِئَ الْـحَـدِيـدِ وَتَـارَةً مَـصْـقُـولَا

‎أَرْسَـلْـتَ بِـالـتَّـوْرَاةِ مُـوسَـى مُـرْشِـدًا وَابْـنَ الْـبَـتُـولِ فَـعَـلَّـمَ الْإِنْـجِـيـلَا

‎وَفَـجَـرْتَ يَـنْـبُـوعَ الْـبَـيَـانِ مُـحَـمَّـدًا فَـسَـقَـى الْـحَـدِيـثَ وَنَـاوَلَ الـتَّـنْـزِيـلَا.



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وكشف عن سبب معصية سيدنا آدم، أنه كان أول مرة بيسمع ويشوف إن فيه كذب ساعة ما قابل ابليس، اللي حلف بالله كذباً... وده كان سبب تشتيت سيدنا آدم وصدق اليمين الذي استخدمه ابليس.. ده كان أول خداع بالدين لجعل آدم من الضالين.‎الخطأ الأول لا يحتسب، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استُكرهوا عليه)، وهكذا في فرق عن عدم القصد، وإنك تكون متعمد للخطأ نفسه.‎وتابع: القرآن الكريم دقيق جدا في ألفاظه، عصى آدم ربه، وصف الفعل، وليس آدم بعاص."من ذا الذي ما ساء قط. ومن له الحسنى فقط"... لازم تتعلم إن كل اللي حصل لسيدنا أدم عليه السلام، هو أمر لا دخل لسيدنا أدم فيه... احْتَجَّ آدَمُ وَمُوسَى؛ فَقالَ له مُوسَى: أَنْتَ آدَمُ الَّذي أَخْرَجَتْكَ خَطِيئَتُكَ مِنَ الجَنَّةِ؟! فَقالَ له آدَمُ: أَنْتَ مُوسَى الَّذي اصْطَفَاكَ اللَّهُ برِسَالَاتِهِ وَبِكَلَامِهِ، ثُمَّ تَلُومُنِي علَى أَمْرٍ قُدِّرَ عَلَيَّ قَبْلَ أَنْ أُخْلَقَ؟!‎واختتم قائلا أدم يستحي، كيف تعلم هذه الفطرة؟! المعلم الأول والأوحد للكون بأكمله هو الله، وأن هدف ابليس من آدم؟! ليس خروجه من الجنة.. ولكن كما قال الله عز وجل في سورة الأعرف الأية 20 " فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِن سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَ?ذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ" - اللي كان مضايق إبليس هو استحياء أدم وما ووري عن آدم من سوء، و أي إنسان يكشف العورة هو جندي من جنود إبليس، لماذا سميت سوءاتهما؟! لأن الإنسان يسوءه ظهور العورة، وغير الإنسان هو اللي لا يهمه ظهور العورة... فما يميز الإنسان عن الحيوان، هو الستر وحمرة الخجل.