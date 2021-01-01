بعد لقاء السيسي وأردوغان .. المخابرات التركية تتحرك ضد الإخوان

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الإخوان

قال الخبير المصري بشؤون الجماعات الإرهابية، أحمد الديسطي، إن المخابرات التركية وعددا من الأجهزة الأمنية التركية تجري تحقيقات موسعة مع عناصر مصريين في جماعة الإخوان مقيمين في تركيا.

وأكد أن التحقيقات تأتي على أثر اكتشاف السلطات التركية أنشطة مشبوهة لجماعة الإخوان على الأراضي التركية أبرزها دعم تنظيم داعش الإرهابي لوجيستيا في سوريا عبر تحويل وغسيل الأموال ومحاولات التنظيم الإخواني تجنيد عناصر من جاليات عربية مقيمة في تركيا الأنضمام لداعش.

وأضاف: أنه تم تسليم الجانب التركي مذكرة من قطاع التعاون الدولي بوزارة العدل المصرية تحوي اسماء 341 إرهابيا من عناصر جماعة الاخوان مطلوبين ومحكوم عليهم في مصر وهي بمثابة نشرة حمراء للانتربول المصري تصدر دوريا.

ومن أبرز الأسماء المطلوب تسليمها إلى الجانب المصري الإرهابي الهارب في تركيا يحيي موسى مؤسس حركة حسم المصنفة في مصر وأمريكا وبريطانيا حركة ارهابية المتهم الاول بإغتيال النائب العام المصري هشام بركات في 2015.

وتواصل أجهزة الأمن في تركيا الفترة الحالية تحقيقاتها مع كوادر جماعة الإخوان بعد ظهور أدلة على قيامهم بالتخطيط لشن هجمات إرهابية في مصر الفترة القادمة.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد التقى نظيره التركي رجب طيب اردوغان بوساطة قطرية على هامش افتتاح بطولة كأس العالم المقامة في قطر منذ عدة أيام، ومن المتوقع أن تقدم السلطات التركية على تنفيذ عدد من الشروط المصرية لتطوير وتطبيع العلاقات بين البلدين وابرزها تسليم المطلوبين الهاربين في تركيا الى القضاء المصري.

المصدر: RT

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