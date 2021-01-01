بعد لقاء السيسي وأردوغان .. المخابرات التركية تتحرك ضد الإخوان

قال الخبير المصري بشؤون الجماعات الإرهابية، أحمد الديسطي، إن المخابرات التركية وعددا من الأجهزة الأمنية التركية تجري تحقيقات موسعة مع عناصر مصريين في جماعة الإخوان مقيمين في تركيا.
وأكد أن التحقيقات تأتي على أثر اكتشاف السلطات التركية أنشطة مشبوهة لجماعة الإخوان على الأراضي التركية أبرزها دعم تنظيم داعش الإرهابي لوجيستيا في سوريا عبر تحويل وغسيل الأموال ومحاولات التنظيم الإخواني تجنيد عناصر من جاليات عربية مقيمة في تركيا الأنضمام لداعش.
وأضاف: أنه تم تسليم الجانب التركي مذكرة من قطاع التعاون الدولي بوزارة العدل المصرية تحوي اسماء 341 إرهابيا من عناصر جماعة الاخوان مطلوبين ومحكوم عليهم في مصر وهي بمثابة نشرة حمراء للانتربول المصري تصدر دوريا.
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