5 مشروبات سحرية تحميك من الزكام في الشتاء



الزكام الزكام

يعد الزكام من الأمراض المزعجة في فصل الشتاء، والتي يضطر معها الكثير من الاشخاص إلى البحث عن المشروبات الطبيعية، التي تحميهم من الإصابة به، بدلًا من تناول الأدوية بشكل متكرر.



وعادة ما تكون أعراض الزكام، عبارة عن احمرار العينين أو إحداهما والتهاب الحلق والعطس وسيلان الأنف.



وتشمل الأعراض التي قد تحدث لاحقًا الصداع وانسداد الأنف والعيون الدامعة والسعال الخفيف والقشعريرة والتهاب العضلات والتوعك العام والشعور بالغثيان.

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1-شاي البابونج: يتمتع شاي البابونج بخصائص علاجية تساعد على النوم. كما ويزوّد هذا الشاي الجسم بفوائد مضادة للالتهابات، لذلك فهو يعدّ من أساسيات علاج الزكام والبرد.2-الشاي الأخضر: الشاي الأخضر غني بالعناصر المضادة للبكتيريا والالتهابات، لذلك فهو يقي من الفيروسات التي تؤدي إلى الإصابة بالبرد والزكام، حتى أنه يعالجها بشكل أسرع.3-شاي النعناع: تساهم مادة المينتول التي يحتويها النعناع في حماية الحلق وتخفيف حدّة السعال، كما أنه يحتوي أيضًا على عناصر مضادة للبكتيريا والالتهابات.4-شاي الزنجبيل: يساعد شاي الزنجبيل في علاج الحلق والحماية من مضاعفات البرد والزكام. مثل الغثيان وآلام المعدة التي عادةً ما تأتي مصحوبة بالزكام.5-شاي عرق السوس: يتمتع شاي عرق السوس بخصائص مضادة للبكتيريا والفيروسات، تساعد في علاج العديد من الأمراض. مثل البرد والزكام.