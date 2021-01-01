فوائد مذهلة لصحتك عند تناول الموز على الريق



تناول الموز على الريق تناول الموز على الريق

يعد الموز من الفواكه المفضلة لدى الغالبية من الأشخاص بسبب مذاقه الحلو وفوائده الصحية المتعددة، ولكن مالا يعرفه الكثيرون أن تلك الفوائد تتضاعف عند تناولها على الريق.



وفي السطور التالية، نستعرض الفوائد الصحية لتناول الموز على الريق، التي جاءت كالآتي:-





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يمنح شعورًا بالشبعتحتوي حبة موز متوسطة الحجم على حوالي 3 جرامات من الألياف، والتي تبطئ إفراغ المعدة وتزيد الشعور بالشبع والامتلاء.يعزز صحة الجهاز الهضمييحتوي الموز على نوع من الألياف الذي يسمى النشا المقاوم، والذي يلعب دورًا أساسيًا في تعزيز صحة الجهاز الهضمي، كما يحتوي على نوع آخر من الألياف يسمي البكتين، والذي يمنع الإمساك ويسهل التبرز.يقوي الذاكرةيحتوي الموز على كميات كبيرة من الحمض الأميني التربتوفان والذي يتحول بدورة في الجسم إلى الناقل العصبي سيروتونين، وهو ناقل عصبي في الدماغ يساعد على التغلب على الاكتئاب ويعزز الذاكرة.يحسن من استجابة الجسم لهرمون الإنسولينيزيد الموز من استجابة الجسم لهرمون الإنسولين، وذلك بسبب احتوائه على النشا المقاوم، فبالتالي يقلل من عوامل الخطر المؤدية لبعض الأمراض المزمنة مثل السكري.مهم للتخسيسالتخسيس أو فقدان الوزن أحد فوائد أكل الموز، والسبب في ذلك يعود لاحتوائه على كميات عالية من الألياف.يزود الجسم بالعناصر الغذائية المهمةيحتوي الموز على العديد من العناصر المهمة من أبرزها:البوتاسيوميعتبر عنصرًا مهمًا في المحافظة على توازن سوائل الجسم، والمساهمة في انقباض العضلات، والمساعدة في خفض ضغط الدم، بالإضافة للمحافظة على صحة وسلامة الكلى والتقليل من خطر الإصابة بأمراض القلب.المغنيسيوميعد من العناصر المهمة للحفاظ على صحة وسلامة القلب.فيتامين سييدعم فيتامين سي جهاز المناعة، ويساعد في الحماية من الالتهابات والأمراض المزمنة.مضادات الأكسدة القويةتقوم مضادات الأكسدة بالعديد من الفوائد الصحية مثل: تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأمراض الانتكاسية، ومنع الجذور الحرة من إلحاق الأضرار بالخلايا. ومن الأمثلة على مضادات الأكسدة مركبات الفلافونويد والأحماض الأمينية.