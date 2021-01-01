بنفس مذاق الجاهزة .. طريقة تحضير هريسة الشطة الحمراء

تعد الأكلات الحارة من أشهى الأطعمة للعديد من الأشخاص، وهناك بعض الأطباق التي لا نشعر بمذاقها إلا بإضافة الشطة لها؛ أو مشتقاتها التي تنوعت الآن بين الصوص الحار، أو البهارات الخاصة التي تجعل الطعام حارًا، وتعطي مذاق مختلف تماما لأنواع متعددة من الأكلات، مثل الكشري، والسجق، والدجاج الحار، وغيرها من الأطباق التي تضيف لها الشطة مذاق لا غنى عنها.
وهناك الكثير من أنواع الشطة التي تضاف مع الطعام لتعطى له مذاقًا مميزًا، مثل "الشطة الزيت، هريسة الشطة، هريسة الفلفل الحار، الفلفل الحار الأرناؤطي".
وبالرغم من أن المصريين من أكثر الشعوب الذين يحبون الطعام الحار والفلفل الحار والشطة، إلا أن هناك كثير من الدول التي تبدع في إعداد الأطعمة الحارة، التي اشتهرت أكلاتها في البلاد العربية، وأصبحت من الوجبات الأساسية لنا، مثل الهند، والمكسيك، والسودان الذين يشتهرون بـ "الشطة السوداني" والهريسة، لذلك نقدم لك السر والمكون الأساسي للأكلات الحارة، وهي هريسة الشطة.
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