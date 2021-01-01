كأس العالم 2022 l أول تعليق لمدرب منتخب المغرب بعد التأهل لثمن النهائي



وليد الركراكي وليد الركراكي

أعرب وليد الركراكي، مدرب منتخب المغرب، عن سعادته بتأهل "أسود الأطلس" لثمن نهائي مونديال قطر بعد تغلبهم اليوم الخميس على كندا 2-1 في الجولة الثالثة الأخيرة من دور المجموعات.



وتأهل منتخب المغرب كمتصدر للمجموعة السادسة برصيد سبع نقاط، ليلتقي في الدور المقبل مع وصيف المجموعة الخامسة التي تضم إسبانيا، وألمانيا، وكوستاريكا واليابان.



وقال الركراكي بعد المباراة لقناة "الكأس" القطرية: "هناك تعب كبير وإصابات لكن الروح المعنوية عوضت. تصدرنا المجموعة وهذا ليس بالأمر السهل، ونريد أن نذهب بعيدا".

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وأضاف المدرب المغربي: "قدمنا شوطا أول جيدا، لكن في الثاني فقدنا الطاقة. اللاعبون البدلاء قاتلوا وأسعدوا الشعب المغربي".وأتم: "من الرائع إحراز 7 نقاط. اليوم نفرح وغدا نعود إلى العمل. لا نفكر بهوية الخصم. يجب أن نتابع وضع بعض اللاعبين الذين شاركوا (في مباراة كندا) وكانوا مصابين".