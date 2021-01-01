أبرزها الحماية من التقصف .. للحصول على شعر مثالي بالكركديه



شعر مثالي بالكركديه شعر مثالي بالكركديه

كشفت دراسة حديثة، أن مستخلص أوراق نبات الكركديه الوردي كان له تأثير إيجابي على شعر فئران التجارب؛ حيث ساهم في إطالة البصيلات وزيادة كثافتها.



كما وجد باحثو الدراسة أن مستخلص زهرة الكركديه أقل فعالية من مستخلص الأوراق.



ويتميز الكركديه كمشروب بشهرة واسعة في علاج ضغط الدم المرتفع، واحتباس السوائل داخل الجسم، كما أنه واحدًا من أشهر المشروبات الشعبية الرائجة خاصةً في فصل الصيف، لكن ما لا يعرفه البعض هو فوائد الكركديه للشعر وقدرته الكبيرة على علاج العديد من المشاكل التي تؤثر على نمو الشعر ومظهره.

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فوائد الكركديه للشعرمنع الشعر من التساقط.زيادة كثافة الشعر.الوقاية من الشيب المبكر.علاج قشرة الشعر.الحفاظ على صحة الشعر وجعله أكثر لمعانًا.حماية الشعر من التقصف والتلف.روشتة سحرية للعناية بصحة وجمال الشعر خلال فصل الشتاءأفضل الوصفات الطبيعية لتطويل الشعر بطريقة آمنةبعض الوصفات التي تساعدك على الحصول على شعر مثالي.تختلف طريقة استعمال الكركديه للشعر حسب الغرض من استخدامه كالتالي:الكركديه لنمو الشعر1-وذلك بمزج زيت الكركديه بأحد الزيوت الناقلة، منها:زيت اللوز.زيت جوز الهند.زيت الزيتون.2-تدليك فروة الرأس بالمزيج لمدة "10" دقائق.3-ترك الزيت على فروة الرأس لمدة 30 دقيقة.4-غسل فروة الرأس جيدًا بالشامبو المناسب للشعر.الكركديه لعلاج قشرة الشعرالمكوناتملعقة كبيرة من أوراق الكركديه المطحونة.3 ملاعق كبيرة من مسحوق الحلبة.1/4 كوب من الحليب.طريقة التحضير والتطبيق1-قومي بمزج المكونات للحصول على مزيج متجانس.2- ضعي الخليط على الشعر برفق، مع تدليك فروة الرأس جيدًا.3- يترك الخليط على الشعر لمدة 60 دقيقة.4- غسل الشعر بالشامبو المناسب.الكركديه لتقوية الشعرالمكونات3 ملاعق كبيرة من أوراق الكركديه المطحونة.8 ملاعق كبيرة من الزبادي.طريقة التحضير والتطبيق1-تمزج المكونات للحصول على خليط متجانس2-لا مانع من إضافة مكونات أخرى الخليط، مثل هلام الصبار، وعسل النحل، وحليب جوز الهند.3-يوضع الخليط برفق على الشعر من الجذور حتى الأطراف.4-يترك الخليط على الشعر لمدة "30" دقيقة.5-يغسل الشعر جيدًا بالشامبو المناسب.