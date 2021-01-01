

شوربة العدس البني بدبس الرمان شوربة العدس البني بدبس الرمان

تعد شوربة العدس البني أكثر الوصفات الصحية التي تعطي الشغور بالدفء، وتحتوي شوربة العدس على العديد من الفوائد الصحية اللازمة لصحة الجسم خلال فصل الشتاء، كما تعد شوربة العدس أحد الوصفات التي تقدم على مائدة الغذاء، ويمكن تحضير شوربة العدس ببعض الوصفات الجديدة منها شوربة العدس البني بدبس الرمان.



طريقة تحضير شوربة العدس البني بدبس الرمان

المقادير

للشوربة:

عدس بنّي: 4 أكواب

البصل: 1 حبة (متوسط الحجم / مفروم)

الجزر: 1 حبة (كبير الحجم / مفروم ناعم)

زيت الزيتون: 5 ملاعق كبيرة



الثوم: 6 فصوص (مقطع شرائح)

ملح: حسب الرغبة

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فلفل أسود: حسب الرغبةبابريكا: ملعقة كبيرةالفلفل الحار: ربع ملعقة صغيرة (أو حسب الرغبة)دبس الرمان: 2 ملعقة كبيرةالسكر البني: 2 ملعقة صغيرةمرق: 5 أكواب (دجاج أو خضراوات)ورق غار: 1 ورقةالسبانخ: حزمة (كبيرة ومقطعة خشن)زبادي: ثلاث أرباع الكوبالخبز المحمص:الخبز: 3 قطع (متوسط الحجم / مقطع مربعات صغيرة)زيت الزيتون: 4 ملاعق كبيرةالزعتر: 2 ملعقة صغيرة (خلطة الزعتر)طريقة تحضير شوربة العدس البني بدبس الرمانيخلط الزيت والبصل والجزر مع الملح في وعاء الفرن على نار متوسطة.يحرك المزيج من وقت إلى آخر لمدة 15 دقيقة تقريبًا حتى ينكمش ويصبح طريًا.يضاف الثوم إلى الخليط مع التحريك لمدة 5 دقائق حتى يصبح طريًا ويتحول إلى اللون البني.تضاف البابريكا والفلفل الحار ودبس الرمان والسكر البني م تحريك الخليط ببطء.يتم طهي المزيج حتى يصبح دبس السكر سميك ثم يضاف العدس والمرق وورق الغار.يترك المزيج على نار متوسطة 5 دقائق ثم تخفف النار.يغطى المزيج جزئيًا وتركه مدة تتراوح من 60 إلى 90 دقيقة حتى ينضج العدس.يهرس كوب من العدس والمرق جيدًا مع اللبن ثم أعادتهم مرة أخرى إلى وعاء الحساء.تترك السبانخ حتى تبرد ثم تقطع جيدًا وتوضع في الحساء.الخبز المحمص: يوضع الزيت في مقلاة كبيرة على نار متوسطة ثم يضاف الخبز مع رشة من الملح والفلفل.يحرك الخبز من وقت إلى آخر حتى يصبح لونه بنيًا ومقرمشًا ثم يضاف الزعتر.يقدم الحساء مع الخبز المحمص والزبادي الإضافي.