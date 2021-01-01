لبشرة أكثر نضارة ... وصفات ماسك الوجه باستخدام العسل



ماسك الوجه باستخدام العسل ماسك الوجه باستخدام العسل

يُعتبر العسل البديل الطبيعي عن السكر، ويتميز العسل بسهولة امتصاصه في الأمعاء، ويحتوي على مجموعة من الفيتامينات والمعادن المهمة التي يحتاجها جسم الإنسان، والعسل من أهم المكونات السحرية والطبيعية، فهو صافٍ خال من أي بكتيريا أو جراثيم، وقد ذكر في القرآن الكريم؛ لفوائده التي لا حصر لها، فهو دواء لكل داء، وهو علاج طبيعي لأي مرض.



ماسك العسل للوجه

يمكنك إعداد ماسك العسل للوجه بمكونات منزلية مُتاحة بدلًا من شرائه، وإليك بعض الوصفات.



ماسك العسل والقرفة

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المكونات:3 ملاعق من بودرة القرفة.2 ملعقة كبيرة من عسل النحل.طريقة الاستخدام1-قومي بخلط القرفة البودر مع عسل النحل، حتى يمتزجوا معًا، ويُصبح قوامهم رخوًا.2-أدهني الوجه بالماسك.3-يمكنك وضعه بالليل، وغسله في الصباح الباكر؛ حيث يُساعد على التقليل من ظهور حب الشباب.منها منتجات الألبان.. أطعمة ومشروبات تصيب البشرة بمرض جلدي خطيرأبرزها تفتيح البشرة.. فوائد مذهلة لعشبة الداد المغربيةماسك العسل وزبدة الكاكاوالمكونات:2 ملعقة كبيرة من عسل النحل الخام.2 ملعقة كبيرة من زبدة الكاكاو.قطرة واحدة من زيت شجرة الشاي أو زيت اللافندر.طريقة الاستخدام1-قومي بمزج ملعقتين من العسل، مع ملعقتين من زبدة الكاكاو، وأضيفي إليهم قطرة من زيت شجرة الشاي.2-اخلطي المكونات معًا حتى تتجانس.3-ضعي الماسك على وجه نظيف، واتركيه لعدة دقائق.4-اغسلي الوجه بالماء البارد.ماسك العسل والليمونيتميز هذا الماسك بأنه يساعد على التقليل من المشاكل الجلدية التي تُصيب البشرة.المكونات2 ملعقة صغيرة من عصير الليمون.3 ملاعق كبار من عسل النحل.طريقة الاستخدام1-قومي بمزج عصير الليمون مع العسل، حتى يتجانسوا معًا.2-قومي بوضع الماسك على وجه نظيف ومُجفف تمامًا.3-يُترك الماسك على الوجه حتى يجف تمامًا حوالي "15" دقيقة.4-اغسلي الوجه بماء فاتر.ماسك العسل والصبارالمكوناتملعقة من عسل النحل.نصف ملعقة صغيرة من جل الصبار.طريقة الاستخدامفي بولة صغيرة اخلطي العسل مع جل الصبار جيدًا، حتى يتجانسوا معًا.أدهني الوجه بالخليط، اتركيه حوالي "30" دقيقة.بعد مرور "30" دقيقة، اغسلي الوجه بالماء البارد.