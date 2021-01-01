بأسرار الطعم الفلاحي .. طريقة عمل الجبنة القريش في المنزل



الجبنة القريش الجبنة القريش

تعتبر الجبنة القريش من أفضل وأخف أنواع الجبن، وهي من الطرق الصحية، وتتميز باحتوائها على العديد من الفوائد الغذائية الهامة للصغار والكبار، وتَدخل من ضمن الأكلات الخفيفة والمُناسبة للرجيم، وهي وجبة مثالية للعشاء يمكنك تناولها مع شرائح الخبز، كما يُمكنك إعداد الجبنة الكريمي باستخدام الجبنة القريش، وإضافة نكهات لها مختلفة.



طريقة عمل الجبنة القريش

المكونات

2 كيلو لبن فلاحي دسم.

مصفاة بفتحات ضيقة جدًا.

رشة صغيرة من الملح.

إناء لتصفية الماء الزائد من الجبنة.

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طريقة التحضير:

1-قومي بإحضار طاجن فخار، وقومي بتسخينه في الفرن لعدة ثوان إذا كان الجو باردًا "أي في الشتاء"، أم إذا كان في فصل الصيف فلا تحتاجين إلى عمل هذه الخطوة.



2-اسكبي اللبن في الطاجن، وغطي لعدة ثوان حتى يأخذ من حرارة الطاجن، ثم يُوضع في فرن يتم تشغيله لمدة "5" دقائق فقط، ثم قومي بترك الطاجن لمدة "24" ساعة كاملة دون تحريك أو تقليب.

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3-بعد مرور الوقت الزمني المُحدد، لاحظي أن الحليب أصبح لبنًا رائبا وهو المطلوب.4-في هذه الخطوة قومي بإزالة القشطة من على وجه الحليب، واتركيها جانبًا يتم استخدامها لاحقًا في العجائن؛ حيث تُعطي طعمًا رائعًا للفطائر.5-يتم وضع الحليب الرائب في مصفاة، وضعي تحتها إناء حتى تتم تصفية جميع السوائل الزائدة، وهو ما نسميه (شرش)، مع إضافة رشة الملح على الجبن، وتتم تغطيتها بقطعة شاش نظيفة.6-يتم وضع أي شيء له وزن، مثل استخدام طبق أو كيس به ماء للضغط على الجبنة؛ حتى تنزل جميع السوائل الموجودة فيها.7-بعد ذلك تُوضع في طبق، وقطعيها وقدميها لأفراد عائلتك.