بأسرار الطعم الفلاحي .. طريقة عمل الجبنة القريش في المنزل

تعتبر الجبنة القريش من أفضل وأخف أنواع الجبن، وهي من الطرق الصحية، وتتميز باحتوائها على العديد من الفوائد الغذائية الهامة للصغار والكبار، وتَدخل من ضمن الأكلات الخفيفة والمُناسبة للرجيم، وهي وجبة مثالية للعشاء يمكنك تناولها مع شرائح الخبز، كما يُمكنك إعداد الجبنة الكريمي باستخدام الجبنة القريش، وإضافة نكهات لها مختلفة.
طريقة عمل الجبنة القريش
المكونات
2 كيلو لبن فلاحي دسم.
مصفاة بفتحات ضيقة جدًا.
رشة صغيرة من الملح.
إناء لتصفية الماء الزائد من الجبنة.
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طريقة التحضير:
1-قومي بإحضار طاجن فخار، وقومي بتسخينه في الفرن لعدة ثوان إذا كان الجو باردًا "أي في الشتاء"، أم إذا كان في فصل الصيف فلا تحتاجين إلى عمل هذه الخطوة.
2-اسكبي اللبن في الطاجن، وغطي لعدة ثوان حتى يأخذ من حرارة الطاجن، ثم يُوضع في فرن يتم تشغيله لمدة "5" دقائق فقط، ثم قومي بترك الطاجن لمدة "24" ساعة كاملة دون تحريك أو تقليب.
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