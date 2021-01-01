تفاصيل .. كولر يوافق على التجديد لنجمي الأهلي بشروط

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كولر



قال تامر عبدالحميد نجم نادي الزمالك السابق، إن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وافق على تجديد عقد حسين الشحات وياسر إبراهيم، لاسيما أن الثنائي سينتهي عقداهما نهاية الموسم الجاري، حيث يحق لهما التوقيع إلى أي فريق خلال شهر يناير المقبل.

وأكد تامر عبدالحميد في تصريحات تلفزيونية: «كولر منح الضوء الأخضر للجنة التخطيط بموافقته على تجديد عقد الثنائي خلال الفترة المقبلة، في ظل الاحتياج إلى خدماتهم».

وتابع: «مارسيل كولر، أوصى حسين الشحات بضرورة اتباع التعليمات الفنية خلال الفترة المقبلة، ونجاحاته في النواحي الهجومية والدفاعية».

ويخوض الأهلي مواجهة قوية، غدًا «الجمعة» على ارض ملعب استاد الأهلي وي السلام، أمام طلائع الجيش، عند السابعة مساء ضمن مباريات الجولة الخامسة لبطولة الدورى الممتاز.



و يسعي خلالها أبناء المارد الأحمر لتحقيق الثلاث نقاط من أجل اعتلاء صدارة الدورى الممتاز خاصة بعدما خسر الاتحاد السكندري بالأمس أمام غزل المحلة.

المصدر: elbalad

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