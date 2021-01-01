تفاصيل .. كولر يوافق على التجديد لنجمي الأهلي بشروط

قال تامر عبدالحميد نجم نادي الزمالك السابق، إن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وافق على تجديد عقد حسين الشحات وياسر إبراهيم، لاسيما أن الثنائي سينتهي عقداهما نهاية الموسم الجاري، حيث يحق لهما التوقيع إلى أي فريق خلال شهر يناير المقبل.
وأكد تامر عبدالحميد في تصريحات تلفزيونية: «كولر منح الضوء الأخضر للجنة التخطيط بموافقته على تجديد عقد الثنائي خلال الفترة المقبلة، في ظل الاحتياج إلى خدماتهم».
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