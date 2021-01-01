تصعيد كبير .. مسئول أوكراني كبير يدعو إلى تدمير روسيا



أليكسي دانيلوف أليكسي دانيلوف

دعا سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، أليكسي دانيلوف، إلى تدمير روسيا، واصفا المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا بأنها لا تستحق.



وقال دانيلوف في منتدى كييف الأمني، إنهم “بحاجة فقط إلى التدمير حتى يتوقفوا، كدولة، عن الوجود داخل الحدود التي يتواجدون فيها الآن، إنهم مجرد برابرة. وعندما تقول إنك بحاجة إلى الجلوس على نفس الطاولة مع هؤلاء البرابرة والحديث عن شيء ما، أنا أعتبر هذا لا يليق بشعبنا".



وفي وقت سابق من اليوم، قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إن أمريكا وحلف شمال الأطلسي “الناتو” يشاركان بشكل مباشر في الصراع الدائر في أوكرانيا، واتهم الغرب بالسعي لتدمير روسيا بالكامل.

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وأشار لافروف إلى أن واشنطن وحلفاءها أعلنوا للجمهور أنهم لا يسعون فقط إلى هزيمة روسيا في ساحة المعركة، بل يريدون “تدميرها تمامًا”.تقسيم الأراضي الروسيةوأضاف وزير الخارجية الروسي أن هناك بعض المناقشات حول كيفية تقسيم الأراضي الروسية فيما بينها.قال لافروف: “لا تقل إن أمريكا وحلف شمال الأطلسي لا يشاركان في هذه الحرب. أنت متورط بشكل مباشر”، مشيرًا إلى أن الغرب لا يمد كييف بالأسلحة فقط ، والغرض الوحيد منها هو قتل الروس، ولكنه أيضًا يدرب الجيش الأوكراني بنشاط في دول مثل بريطانيا وألمانيا وإيطاليا.وأضاف أنه بصرف النظر عن العدد الكبير من المرتزقة، هناك أيضًا عدد متزايد باستمرار من المدربين الغربيين الذين يعملون مباشرة على الأرض في أوكرانيا ويوضحون للقوات كيفية استخدام الأسلحة التي يتم توفيرها للبلاد.