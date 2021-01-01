تصعيد كبير .. مسئول أوكراني كبير يدعو إلى تدمير روسيا

دعا سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، أليكسي دانيلوف، إلى تدمير روسيا، واصفا المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا بأنها لا تستحق.
وقال دانيلوف في منتدى كييف الأمني، إنهم “بحاجة فقط إلى التدمير حتى يتوقفوا، كدولة، عن الوجود داخل الحدود التي يتواجدون فيها الآن، إنهم مجرد برابرة. وعندما تقول إنك بحاجة إلى الجلوس على نفس الطاولة مع هؤلاء البرابرة والحديث عن شيء ما، أنا أعتبر هذا لا يليق بشعبنا".
وفي وقت سابق من اليوم، قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إن أمريكا وحلف شمال الأطلسي “الناتو” يشاركان بشكل مباشر في الصراع الدائر في أوكرانيا، واتهم الغرب بالسعي لتدمير روسيا بالكامل.
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