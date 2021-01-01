كأس العالم 2022 l حسابات التأهل في مجموعة ألمانيا وإسبانيا

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كأس العالم

تعتبر المجموعة الخامسة الأكثر إثارة في مونديال "قطر 2022" حيث تتواجد إسبانيا وألمانيا المرشحتان للقب إضافة إلى اليابان وكوستاريكا.

وبعد لعب جولتين، تتصدر إسبانيا المجموعة برصيد أربع نقاط، تليها اليابان (3 نقاط)، ثم كوستاريكا (3 نقاط)، وألمانيا (نقطة واحدة)، وهو ما يعني أن جميع المنتخبات الأربعة ما زالت تحافظ على حظوظها في التأهل.

وفي الجولة الثالثة الأخيرة المقررة مساء اليوم الخميس، تلعب ألمانيا مع كوستاريكا وإسبانيا ضد اليابان.

- سيناريوهات التأهل

- إسبانيا تتأهل بحال فوزها أو تعادلها مع اليابان.

إسبانيا قد تتأهل أيضا حتى بحال خسارتها لكن شريطة فوز ألمانيا على كوستاريكا أو تعادلها معها.

ستقصى إسبانيا في حال خسارتها وفوز كوستاريكا على ألمانيا.
- اليابان تتأهل بحال فوزها. تتأهل أيضا بحال تعادلها تزامنا مع التعادل في المباراة الثانية.

ستقصى اليابان بحال خسارتها، أو بحال تعادلها تزامنا مع فوز كوستاريكا على ألمانيا. يتم اللجوء إلى باقي معايير التأهل (فارق الأهداف، واللعب النظيف والقرعة) بحال تعادلها وفوز ألمانيا على كوستاريكا.

- كوستاريكا تتأهل بحال فوزها على ألمانيا. التعادل يضمن لها العبور بحال فوز إسبانيا، أو بحال خسارة إسبانيا وكان فارق الأهداف لمصلحتها. التعادل في المباراتين يقصي كوستاريكا وبحال خسارتها أيضا.

- ألمانيا يجب أن تفوز لتدخل في حسابات التأهل. فوزها تزامنا مع فوز إسبانيا سيؤهلها. فوزها تزامنا مع تعادل أو فوز اليابان يفرض اللجوء إلى فارق الأهداف وباقي المعايير.

المصدر: RT

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