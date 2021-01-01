في مدريد.. طرد مشبوه داخل السفارة الأمريكية

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السفارة الأمريكية في مدريد


أفادت قناة Sexta التلفزيونية، نقلا عن الشرطة الإسبانية بالعثور على طرد آخر، يفترض أنه يحتوي على متفجرات داخل السفارة الأمريكية في مدريد.

وقالت القناة في تقريرها: "تم العثور على عبوة جديدة تحوي متفجرات داخل السفارة الأمريكية في شارع كالي سيرانو في مدريد. وأكدت مصادر الشرطة أن البعثة الدبلوماسية محاصرة، ويجري العمل ببروتوكول مكافحة الإرهاب".

وأشارت إلى أن الطرد المذكور "يشبه" طرودا تم العثور عليها سابقا في البلاد.

وذكرت أن فرق تفكيك المتفجرات ووحدات شرطة أخرى وصلت إلى سفارة الولايات المتحدة في مدريد.

وتم في وقت سابق إرسال طرود تحتوي على متفجرات إلى السفارة الأوكرانية في مدريد وشركة الأسلحة Instalaza ووزارة الدفاع الإسبانية وقاعدة توريخون دي أردوز الجوية.

المصدر: نوفوستي

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