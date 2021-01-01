في مدريد.. طرد مشبوه داخل السفارة الأمريكية

أفادت قناة Sexta التلفزيونية، نقلا عن الشرطة الإسبانية بالعثور على طرد آخر، يفترض أنه يحتوي على متفجرات داخل السفارة الأمريكية في مدريد.
وقالت القناة في تقريرها: "تم العثور على عبوة جديدة تحوي متفجرات داخل السفارة الأمريكية في شارع كالي سيرانو في مدريد. وأكدت مصادر الشرطة أن البعثة الدبلوماسية محاصرة، ويجري العمل ببروتوكول مكافحة الإرهاب".
وأشارت إلى أن الطرد المذكور "يشبه" طرودا تم العثور عليها سابقا في البلاد.
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