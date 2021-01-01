تخفف Infinix على الغلابة.. وتطلق هاتفاً جديدًا بـ 2700 جنيه بمواصفات رائعة



Infinix Infinix

كشفت شركة إنفينيكس عن هاتف جديد Infinix Hot 20 Play في الهند التي تعد ثاني أكبر سوق للهواتف الذكية في العالم، ويأتي الهاتف بمجموعة من المواصفات المميزة مثل الأداء القوي بفضل معالج شركة ميدياتيك، مقابل سعر رخيص للغاية.







مواصفات هاتف Infinix Hot 20 Play



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بحسب ما ذكره موقع جيز مو شينا التقني، يتميز هاتف Infinix Hot 20 Play، بشاشة كبيرة بقياس 6.82 بوصة، تتميز الشاشة بتصميم مثقب من نوع IPS LCD، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز في الثانية.ويعمل هاتف إنفينيكس الجديد، بواسطة معالج ثماني النواة مقبول للفئة السعرية والإعدادات، من إنتاج شركة ميدياتك التايوانية من نوع Helio G37، والمطور بدقة تصنيع 12 نانومتر.ويأتي المعالج مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 جيجابايت، متصلة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت، قابلة للتوسعة عبر بطاقات للذاكرة الخارجية MicroSD.ويحتوي هاتف Infinix Hot 20 Play على بطارية ضخمة بسعة 6000 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 18 وات، والشحن العكسي بقوة 5 وات.ويقدم هاتف Infinix Hot 20 Play، كاميرا خلفية مزدوجة، الرئيسية منها تأتي بدقة 13 ميجابكسل، مع مستشعر يعمل بالذكاء الاصطناعي إلى جانب فلاش LED أحادي، بجانب كاميرا أمامية ذات زاوية عريضة بدقة 8 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو.سعر هاتف Infinix Hot 20 Playيأتي هاتف في إصدار 4 + 64 جيجابايت فقط ، بسعر 8999 روبية (أي ما يعادل 2700 جنيه مصري) . ويتوفر بألوان مثل الأسود و الأخضر و البنفسجي و الأزرق.