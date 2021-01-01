أفضل موبايل شاومي بـ 8000 جنيه .. بكاميرا 200 ميجابكسل وشحن في 5 دقائق..



شاومي شاومي

يقدم موقع Giztop العالمي للبيع أونلاين خصومات هائلة على إصدار هاتف شاومي Xaiomi Redmi Note 12 Discovery ، لبيعه بسعر 399 دولارًا بدلا من سعر يبلغ 499 دولارًا أمريكيا.



بالإضافة إلى ذلك ، يمكن استخدام الكود الآتي: N12D30 ، للحصول على خصم إضافي قدره 30 دولارًا، أي ليصل سعر هاتف شاومي Redmi Note 12 Discovery Edition بسعر 369 دولار أمريكي (أي ما يعادل 8875 جنيه مصري).



ويمكنك شراء الهاتف من موقع Giztop عبر هذا الرابط حيث يقوم الموقع بالشحن الدولي، وجدير بالذكر أنه ستنتهي صلاحية الكود في يوم 10 ديسمبر 2022.

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مواصفات هاتف شاومي Redmi Note 12 Discoveryيعمل هاتف Redmi Note 12 Discovery، بواسطة معالج ميدياتك من نوع Dimensity 1080، والمطور بدقة تصنيع 6 نانومتر، ويقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية مدمجة بسعة 256 جيجابايت.ويأتي هاتف شاومي الخارق Redmi Note 12 Discovery، بشاشة من OLED بقياس 6.67 بوصة، بجودة عرض FHD+، تبلغ دقتها 1080 x 2400 بكسل، تدعم معدل تحديث مرتفع 120 هرتز، كما تدعم الشاشة تقنية Dolby Vision وHDR10+، مع عمق ألوان 10بت.وزودت شاومي هاتفها الجديد، بكاميرا بدقة 200 ميجابكسل بفضل حساس التصوير ISOCELL HPX من سامسونج، متصلة بكاميرا فائقة الدقة بدقة 8 ميجابكسل، و عدسة بدقة 2 ميجابكسل لتصوير العمق، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.ويحزم الهاتف الجديد بطارية بقوة 4300 مللى أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقدرة 210 وات، ويعمل هاتف Redmi Note 12 Explorer، بواجهة المستخدم التقليدية من شاومي MIUI 13 المستندة على نظام التشغيل أندرويد 12.