تُشوِّق هواوي لساعة ذكية تحوي داخلها سماعات أذن

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قدمت شركة هواوي عام 2014 سوارها الذكي، توك باند بي1 TalkBand B1، الذي دُمج معه سماعة أذن بتقنية البلوتوث، ومنذئذ أطلقت الشركة العديد من الإصدارات من السوار الذكي.



والآن، كشفت عملاقة التقنية الصينية عن أنها تعتزم تقديم ساعة ذكية يُدمج داخلها سماعات أذن لاسلكية، واسم الجهاز، هواوي ووتش بدز Huawei Watch Buds.



ونشرت هواوي مقطع فيديو تشويقيًا للساعة الذكية Huawei Watch Buds التي يوحي اسمها بأنها أيضًا سماعة أذن لاسلكية، وتُستخدم الساعة أيضًا كعلبة لحفظ السماعات وشحنها.

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وبالنظر إلى أن فكرة استخدام الساعة الذكية لشحن سماعات الأذن قد تروق لكثير من المستخدمين، إلا أن الساعات الذكية الحالية تعاني أصلًا من قصور في مسألة طول الشحن، ولكن يُنتظر أن يُعرف مقدار سعة بطارية الساعة وقدرتها على شحن السماعات.ومع أن الفيديو التشويقي الذي نشرته هواوي لم يكشف ما يكفي عن مواصفات الساعة وتصميها، إلا أن قناة يوتيوب نشرت مقطع فيديو يكشف عن Huawei Watch Buds التي تبدو دائرية الشكل مع جسم من الفولاذ، وسوار من الجلد. وهي تعمل بنظام التشغيل هارموني أو إس HarmonyOS، ويبدو تصميمها شبيهًا بتصميم ساعة Huawei Watch 3 الحالية.ومن المقرر أن تكشف هواوي رسميًا عن ساعتها الذكية مع السماعات خلال حدث سيُقام في شهر كانون الأول/ ديسمبر، وذلك بالإضافة إلى ساعة ذكية جديدة من هواوي موجهة للأطفال، وهو ما كشفت عنه صورة تشويقية نشرتها الشركة وتكشف عن تصميم مثير.وبحسب الصورة، يمكن فصل الساعة عن السوار من خلال زوج من المشابك، وهي تأتي مع شاشة على كلا الجانبين، وتبدو الشاشة الأولى ملونة، في حين تأتي الشاشة الأخرى باللونين الأبيض والأسود، ويبدو أن الهدف من ذلك هو الحفاظ على عمر البطارية لأطول وقت ممكن.وتأتي ساعة هواوي الخاصة بالأطفال مع كاميرتين، إحداهما لا تبدو مألوفة على ساعات الأطفال، ولكنها تسمح للوالد أو الوالدة بالتواصل مع الطفل عن طريق المكالمات المرئية، أما الكاميرا الأخرى، فيبدو أنها ستُستخدم لالتقاط الصور، وتسجيل الفيديو.