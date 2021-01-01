التسريبات المصورة لهاتف موتورولا القادم Moto X40 Pro

تستعد علامة موتورولا التجارية لإصدار أول الهواتف المميزة بمعالج Snapdragon 8 Gen 2، واليوم رصد هاتف Moto X40 Pro من جديد في أحدث التسريبات المصورة ثلاثية الأبعاد.
ولقد نشرت التسريبات المصورة السابقة من منصة TENAA، إلا أنها لم تكن بأفضل جودة عرض، واليوم تقدم الصور الجديدة التي نشرت عبر “OnLeaks” تفاصيل دقيقة وواضحة عن تصميم هذا الإصدار.
وتؤكد الصور على أن الهاتف يأتي بتصميم منحني في الشاشة من الجانبين، كما تضم وحدة الكاميرة الخلفية المميزة بتصميم مربع إعدادات ثلاثية للكاميرة، مع فلاش LED.
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