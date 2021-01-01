توضح تسريبات الملحقات الرسمية لسلسلة هواتف Galaxy S23



Galaxy S23 Galaxy S23

تتوالى التسريبات التي تقدم تفاصيل أكثر حول إصدارات سامسونج القادمة من سلسلة Galaxy S23، واليوم تقدم أحدث التسريبات تفاصيل حول الملحقات الرسمية لهذه السلسلة.



ولقد أوضحت التسريبات التي جاءت عبر “Roland Quandt” أن سامسونج تقدم مع سلسلة Galaxy S23 قلم S الذي يأتي بنفس الألوان المقدمة للإصدارات المرتقبة وهو الأسود، الأخضر، والوردي إلى جانب اللون البيج، إلا أن التسريبات لم تؤكد تفاصيل عن ألوان الأحمر، الأزرق، الجرافيت وأيضاً Burgundy، بينما تشير بعض التوقعات إلى أن سامسونج تقدم هذه الإختيارات في الألوان لاحقاً.



كما تقدم سامسونج لهواتف Galaxy S23، وGalaxy S23 Plus وأيضاً Galaxy S23 Ultra حافظات بتصميم جلدي، وأيضاً حافظات من السيليكون، أيضاً تقدم غطاء Frame، وأخر Clear View، مع حافظة بتصميم شفاف Ultrafine.

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ويؤكد مصدر التسريبات على أن سامسونج تخطط لإطلاق مزيد من الإكسسوارات لسلسلة Galaxy S23، لذا نترقب الإعلان الرسمي لمزيد من التفاصيل.