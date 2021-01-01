ينطلق هاتفOppo Reno 8T قريباً بتقنية الشحن السريع بقدرة 33W

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صورة الخبر: Oppo Reno 8T
Oppo Reno 8T

تخطط شركة Oppo قريباً لضم إصدار جديد لسلسلة Reno 8 والذي يأتي بعنوان Oppo Reno 8T، ولقد أشارت أحدث التسريبات إلى أن هذا الإصدار قد يأتي بتقنية الشحن السريع بقدرة 33W.

قدمت شركة Oppo مؤخراً سلسلة هواتف Reno 9 في السوق الصيني، ومن جديد تستعد الشركة لإطلاق إصدارها الجديد Reno 8T.

ولقد سجل هاتف Reno 8T بنموذج رقم CPH2481 في عدد من المنصات، كما جاءت التسريبات من “Element Materials” لتشير إلى أن هذا الإصدار يدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 33W.

ولقد قدمت Oppo هاتف Reno 8 بتقنية الشحن السريع بقدرة 80W، لذا من المتوقع أن يأتي هاتف Reno 8T بمواصفات أقل من إصدار Oppo الرئيسي من السلسلة.

ومن المتوقع أن تقدم التسريبات اللاحقة مزيد من التفاصيل حول تصميم ومواصفات هذا الإصدار حتى موعد الإعلان الرسمي من Oppo.

المصدر: بوابه المتميز

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