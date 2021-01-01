تطور روسيا مواد بمواصفات فريدة للصناعات الفضائية

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صورة الخبر: صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أعلنت جامعة "سيتشينوف" الروسية أن خبراءها تمكنوا من تطوير مواد بمواصفات فريدة لاستخدامها في صناعة المركبات الفضائية.

وجاء في بيان صادر عن الخدمة الصحافية للجامعة: "قام مختصون من جامعتنا بالتعاون مع مجموعة من الباحثين بتطوير مواد بوليمرية للطباعة رباعية الأبعاد لمكونات المركبات الفضائية، هذه المواد تتفوق على نظائرها بسبب مقاومتها العالية لدرجات الحرارة".

وأضاف البيان " بفضل إدراج مادة البولياميد العطرية ذات التقنية العالية حصل العلماء على هياكل ثلاثية الأبعاد قوية مع ثبات حراري عالٍ (فوق 350 درجة مئوية)، ووفقا لخصائص الأداء هذه فإن البوليمرات الضوئية المطورة تتفوق بشكل كبير على المواد البوليمرية الذكية المتوفرة حاليا في السوق.. وتأخذ تركيبات فوتوبوليمر الشكل المطلوب وتتصلب عند تعرضها للضوء، ويمكن استخدامها في صناعة المركبات الفضائية التي تتعرض للإشعاعات الكونية والأشعة المؤينة والأشعة ما فوق النفسجية".

وتبعا للبيان فإن "البوليمرات الجديدة تظهر ذاكرة شكل ممتازة عند درجة حرارة انتقالية تزيد عن 150 درجة مئوية، أي أنه يمكن إعطاء الهياكل الثلاثية الأبعاد شكلًا مختلفا، وبعد عودة الحرارة إلى ما دون الـ150 درجة تعود الهياكل إلى شكلها الهندسي الأصلي، وتحافظ على خصائصها حتى أثناء تعرضها للإشعاعات العالية الشدة".

وتبعا لمجلة Chemical Engineering Journal شارك في تطوير المواد الجديدة خبراء من معهد بايكال لإدارة الطبيعة التابع لأكاديمية العلوم الروسية، وخبراء من معهد التقنيات الضوئية التابع لمعهد الأبحاث الفيدرالي في الأكاديمية الروسية للعلوم، وخبراء من جامعة "ريشيتنيوف" الروسية في موسكو.

المصدر: روسيا اليوم

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