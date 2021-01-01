منظر مذهل سيختبره البشر قريبًا فى رحلة القمر



صورة ارشيفية صورة ارشيفية

تُظهر الصورة منظرًا من مركبة أوريون الفضائية غير المأهولة التابعة لوكالة ناسا خلال مهمة Artemis I الحالية ، حيث يكون القمر والأرض بعيدًا ولكن مرئيًا بوضوح. رحلة المركبة الفضائية هي اختبار لمهمة Artemis II القادمة التي سترسل رواد فضاء في رحلة فوق القمر إلى مسافة 80 ميلاً تقريبًا من سطح القمر ، وستشمل أيضًا مناظر مذهلة. ومن المتوقع أن تتبع مهمة Artemis II نفس المسار الذي تسلكه Orion . وسيشمل نقل البشر إلى نقطة تبعد حوالي 268000 ميل عن الأرض - أبعد من كوكبنا أكثر مما سافر أي إنسان على الإطلاق حسبما نقلت Digitartlends. كانت المسافة الأبعد التي قطعها الإنسان عن الأرض هي 248،655 ميلًا ، وهو إنجاز حدث خلال مهمة أبولو 13 في عام 1970. أطلقت المركبة الفضائية أوريون على متن صاروخ نظام الإطلاق الفضائي الجديد (SLS) التابع لناسا من مركز كينيدي للفضاء في فلوريدا في 16 نوفمبر. قال مدير ناسا بيل نيلسون هذا الأسبوع: "نظرًا لروح القدرة التي لا تصدق ، فقد حقق Artemis I نجاحًا غير عادي وأكمل سلسلة من الأحداث التاريخية". "إنه أمر لا يصدق مدى السلاسة التي سارت بها هذه المهمة ، لكن هذا اختبار. هذا ما نفعله - نحن نختبره ونشدد عليه ". وأضاف جيم فري ، المسؤول المساعد في وكالة ناسا لتطوير أنظمة الاستكشاف: "تعمل Orion بشكل جيد للغاية ، فنحن نقوم بتقييم إضافة المزيد من أهداف الاختبار لتوصيف المركبة الفضائية بشكل أكبر وتقليل المخاطر للمهام المستقبلية". ومن المقرر أن تنتهي مهمة Artemis I برش Orion في المحيط الهادئ قبالة ساحل كاليفورنيا في 11 ديسمبر.



