(فيديو) «مدينة الملك توت عنخ آمون».. مؤسس أول مدينة مصرية على الميتافيرس يكشف تفاصيلها لأول مرة

كشف الدكتور شريف شعبان، مؤسس أول مدينة على الميتافيرس، تفاصيل تعرض لاول مرة عن المدينة المصرية الإفتراضية.
وقال مؤسس أول مدينة مصرية على الميتافيرس، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج 90 دقيقة، المذاع على قناة المحور، مساء الاربعاء، إن المدينة المصرية تسمى «توت إرا»، مشيرا إلى أن «المدينة تم بنائها لتتوافق مع العصر الذي عاش فيه الملك توت عنخ آمون لكن في عام 2022، وبناء هذا العصر بشكل معاصر».
وأضاف شعبان، أن الهدف من إنشاء المدينة المصرية الافتراضية هو إقامة عالم افتراضي بعيدا عن العالم الواقعي الذي نعيش فيه، متابعا: «دورنا هو أننا منخليش الناس تخاف من المستقبل».
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