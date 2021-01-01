(فيديو) «مدينة الملك توت عنخ آمون».. مؤسس أول مدينة مصرية على الميتافيرس يكشف تفاصيلها لأول مرة

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صورة الخبر: صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

كشف الدكتور شريف شعبان، مؤسس أول مدينة على الميتافيرس، تفاصيل تعرض لاول مرة عن المدينة المصرية الإفتراضية.

وقال مؤسس أول مدينة مصرية على الميتافيرس، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج 90 دقيقة، المذاع على قناة المحور، مساء الاربعاء، إن المدينة المصرية تسمى «توت إرا»، مشيرا إلى أن «المدينة تم بنائها لتتوافق مع العصر الذي عاش فيه الملك توت عنخ آمون لكن في عام 2022، وبناء هذا العصر بشكل معاصر».

وأضاف شعبان، أن الهدف من إنشاء المدينة المصرية الافتراضية هو إقامة عالم افتراضي بعيدا عن العالم الواقعي الذي نعيش فيه، متابعا: «دورنا هو أننا منخليش الناس تخاف من المستقبل».

وتابع شعبان، أن الهرم الكريستالي هو نقطة الالتقاء لزوار المدينة، وهو مصمم وفقا لفكرة الاهرامات المصرية القديمة ولكن بشكل حديث أو معاصر، مشيرا إلى أن فكرة الهرم الكريستالي التي سيكون فيه انطلاق لعالم الفضاء، باعتبار إمكانية أن تخدم هذه المدينة عالم الفضاء.

واستطرد مؤسس أول مدينة مصرية على الميتافيرس، إن «أي شخص على مستوي العالم يستطيع التسجيل، وبمجرد التسجيل يصبح زائر من زوار المدينة، ويتم عمل شكل مجسم له بنفس شكله الحقيقي».

المصدر: المصرى اليوم

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