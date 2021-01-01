.”ميتسوبيشي لانسر ايفو 10 فاينل ايديشن” النسخة الأخيرة والأقوى في تاريخ “لانسر ايفو”

لكل حكاية بداية، ولكل سيارة بدايتها الفعلية في تاريخ السيارات، ولكن قد تكون النهاية بين الحين والأخر أقوى من البدايات، حيث وثق شهر أكتوبر من العام 2015، نهاية الطريق والمحطة الأخيرة لواحدة من السيارات السيدان الرياضية التي تمتعت بشهرة واسعة، وقدمت أداء عالي وتجربة قيادة فريدة منذ بداية مشوارها في عام 1992، وأصبحت أيقونة للعلامة اليابانية ميتسوبيشي؛ وانتهى الطريق بنسخة هي الأقوى والأفضل في تاريخ السيارة.
1600 نسخة فقط من ميتسوبيشي لانسر ايفو 10 فاينل ايديشن
وبذات العام، تم طرح آخر نسخ السيارة الرياضية ميتسوبيشي لانسر ايفو 10 فاينل ايديشن الإصدار الحصري والخاص بالسوق الأمريكي والذي صُنع منه 1,600 نسخة فقط، تميزت السيارة بكونها الأخيرة لأيقونة رياضية سجلت أسمها بحروف خالدة في سجلات التاريخ، لما تمتعت به بتصميمها الفريد والأداء العالي بفضل محركها المكون من 4 اسطوانات، بسعة 2.0 لتر، ينتج قوة قدرها 307 حصان، مع عزم اقصى للدوران يبلغ 414 نيوتن متر، متصل بناقل حركة يدوي بـ 5 سرعات، فيما تتسارع السيارة من 0 – 100 كم/ساعة خلال 4.4 ثانية، بسرعة قصوى تصل إلى 265 كم/ساعة، كما جاءت مكابح السيارة من إنتاج شركة برامبو الشهيرة.
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