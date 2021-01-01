تعرف على البطاحات وكيف تلاحظ تلفها

تعمل السيارة بشتى السبل لتوفير تجربة عملية ومريحة لراكبها حيث لا يشغل بال العديد ما يدور بأجزائها الميكانيكية أو ما يمدها بالطاقة اللازمة للتحرك ويدعمها لمواجهة مختلف التحديات.
بينما تحتوي السيارة على مجموعة واسعة من المكونات للعمل بشكل مناسب وامتصاص الصدمات، على رأسها نظام التعليق الذي يشتمل على أجزاء مهمة منها المساعدين والبطحات التي قد لا يفهم الكثير وظيفتها أو شكل تكوينها.
تتمثل البطاحات في إطار معدني يلتف حول جزء مطاطي وفي الأعلى يوجد جزء معدني يعمل كالرابط بين المساعدين وهيكل السيارة، يمكن رؤية هذا الجزء عند فتح غطاء المحرك حيث يوجد على الجانبين في المنطقة أسفل الزجاج الأمامي.
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