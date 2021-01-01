تعرف على البطاحات وكيف تلاحظ تلفها



البطاحات البطاحات

تعمل السيارة بشتى السبل لتوفير تجربة عملية ومريحة لراكبها حيث لا يشغل بال العديد ما يدور بأجزائها الميكانيكية أو ما يمدها بالطاقة اللازمة للتحرك ويدعمها لمواجهة مختلف التحديات.



بينما تحتوي السيارة على مجموعة واسعة من المكونات للعمل بشكل مناسب وامتصاص الصدمات، على رأسها نظام التعليق الذي يشتمل على أجزاء مهمة منها المساعدين والبطحات التي قد لا يفهم الكثير وظيفتها أو شكل تكوينها.



تتمثل البطاحات في إطار معدني يلتف حول جزء مطاطي وفي الأعلى يوجد جزء معدني يعمل كالرابط بين المساعدين وهيكل السيارة، يمكن رؤية هذا الجزء عند فتح غطاء المحرك حيث يوجد على الجانبين في المنطقة أسفل الزجاج الأمامي.

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ليست البطاحات من الأجزاء التي يتم تغييرها بشكل دوري حيث قد تحتاج للاستبدال كل 100 ألف كم أو أكثر وقد يغفل السائقون عن الاعتناء بها أو ملاحظة حالتها بينما تشير عدة علامات لوجود خلل بها عند انتهاء عمرها الافتراضي.من أوضح هذه العلامات وجود تشقق بجزئها الأعلى الموجود تحت غطاء المحرك وقد يظهر الجزء المعدني بشكل غير محكم عن المنطقة المطاطية.بينما يمكن أن يلاحظ السائق عدة تغيرات على أسلوب التوجيه منها زيادة ثقل حركة عجلة القيادة خاصة عند توقف السيارة وأثناء السير قد تظهر علامة أخرى وهي عدم رجوع عجلة القيادة لمركزها بعد الالتفاف.كما قد يصاحب ذلك ظهور صوت طقطقة عند الانعطاف أو المرور على مناطق غير ممهدة.