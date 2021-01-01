بالفيديو: تجربة قيادة لسوزوكي جيمني المخصصة للنقل التجاري

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صورة الخبر: سوزوكي جيمني
سوزوكي جيمني

ضمن مجموعة من المراجعات وتجارب القيادة لعدد من السيارات الجديدة الحالية بالأسواق والتي نشرتها قناةAuto Social الإنجليزية على يوتيوب، ظهرت مراجعة وتجربة قيادة للنسخة التجارية من سيارة سوزوكي جيمني، وهي سيارة شهيرة من فئة SUV، وفي الفيديو تم اختبار النسخة المخصصة لنقل البضائع من هذه السيارة.

جدير بالذكر أن هذه القناة على يوتيوب تقدم مراجعات جيدة للسيارات من وجهة نظر السائق الذي سيستخدم هذه السيارات بشكل يومي لعدة ساعات، لذلك يركز الفيديو على أجزاء مختلفة من السيارة قد لا تظهر أو تبدو واضحة للبعض من مجرد مشاهدة صور أو فيديوهات للسيارة التي يسعى لشرائها.

ويمكنك مشاهدة الفيديو التالي لمعرفة كل التفاصيل عن هذا الموديل من سوزوكي جيمني للنقل التجاري وأهم مميزاته من وجهة نظر السائق، كما ننصح بتفعيل خاصية الترجمة التلقائية للعربية بموقع يوتيوب، وذلك باتباع الخطوات التالية:

- الضغط على الزر الذي يحمل كلمة CC في الجزء السفلي الأيمن من أزرار التحكم في الفيديو.

- الضغط على الزر الذي يحمل علامة ترس المجاور للزر السابق.

- الضغط على اختيار Subtitles/CC بالقائمة التي تظهر أمامك.

- الضغط على اختيار Auto-Translate بالقائمة.
- الضغط على اختيار Arabic بالقائمة.

شاهد الفيديو:

المصدر: التوكيل

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