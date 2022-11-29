أسعار الذهب في مصر والدول العربية اليوم الخميس 1 ديسمبر 2022



أسعار الذهب أسعار الذهب

استهلت أسعار الذهب اليوم الخميس 1 ديسمبر 2022 في مصر، معاملات الساعات الأولى على الأسعار الختامية التي سجلتها قبل نهاية يوم الأربعاء.



سعر الذهب اليوم فى مصر

سجل سعر الذهب اليوم عيار 24 نحو 1686 جنيهًا، وبلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 1475 جنيها، وتداول سعر عيار الذهب 18 عند 1264 جنيهًا، ووصل سعر عيار الذهب 14 إلى 986 جنيهًا.



سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر

سجل سعر جنيه الذهب، ارتفاعًا 120 جنيهًا خلال يوم الأربعاء، وبلغ سعره اليوم في السوق المحلية، نحو 11800 جنيه، وهذا السعر لا يشمل مصنعية أو ضريبة أو دمغة، ويساوي قيمة الذهب الخام.

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سعر الذهب اليوم في الدول العربية:بدأت سعر الذهب اليوم الخميس 1 ديسمبر 2022، تعاملات الساعات الأولى في الدول العربية، على الأسعار النهائية ليوم الأربعاء وسجل كالآتي:سعر الذهب اليوم في السعوديةسعر جرام الذهب عيار 24 نحو 211.11 ريال.سعر الذهب عيار 22 حوالي 193.52 ريال.سعر الذهب عيار 21 عند 184.72 ريال.سعر الذهب عيار 18 إلى 158.33 ريال.سعر الذهب عيار 14 نحو 123.15 ريال.سعر الذهب اليوم في الكويتسعر الذهب عيار 24 نحو 17.37 دينارسعر الذهب عيار 22 نحو 15.93 دينار.سعر الذهب عيار 21 نحو 15.20 دينار.سعر الذهب عيار 18 نحو 13.03 دينار.سعر الذهب عيار 14 نحو 10.14 دينار.سعر الذهب اليوم في الإماراتسعر جرام الذهب اليوم عيار 24 نحو 206.61 درهم.سعر جرام الذهب عيار 22 إلى 189.39 درهم.سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 180.78 درهم.سعر جرام الذهب عيار 18 حوالي 154.96 درهم.سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 120.52 درهم.