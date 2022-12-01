أسعار العملات فى مصر اليوم الخميس 1-12-2022 في بداية التعاملات

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أسعار العملات

حققت أسعار العملات اليوم الخميس 1-12-2022 في بداية التعاملات البنكية اليومية تباينًا، إذ استقر الدولار والريال السعودي بشكل نسبي، وارتفع اليورو 5 قروش في سعر البيع في بنك واحد، وزاد 3 قروش في بنكين آخرين في سعر البيع أيضًا، وانخفض الدينار الكويتي 3 قروش في بنكين وارتفع في سعر البيع قرشين في بنك واحد، فيما استقر الجنيه الإسترليني في بنكين، واستقر الدرهم الإماراتي نسبيًا، وترصد جريدة المال في تقريرها اليومي حركة تداول 6 عملات عربية وأجنبية أمام الجنيه المصري.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري
سعر الدولار اليوم: 24.52 جنيه للشراء، 24.59 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 79.64 جنيه للشراء، 79.99 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 29.43 جنيه للشراء، 29.53 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 6.67 جنيه للشراء، 6.69 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 6.52 جنيه للشراء، 6.54 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 25.41 جنيه للشراء، 25.49 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.
سعر الدولار اليوم في البنوك
بنك مصر: 24.50 جنيه للشراء، 24.55 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

بنك الكويت الوطني: 24.55 جنيه للشراء، 24.61 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 24.50 جنيه للشراء، 24.55 للبيع.

المصرف المتحد: 24.50 جنيه للشراء، 24.60 للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنوك
البنك الأهلي المصري: 25.21 جنيه للشراء، 25.52 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 25.29 جنيه للشراء، 25.54 للبيع.

المصرف المتحد: 25.28 جنيه للشراء، 25.53 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

بنك مصر: 25.28 جنيه للشراء، 25.50 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنوك
بنك الكويت الوطني: 29.27 جنيه للشراء، 29.60 للبيع، وفق أسعار العملات.

البنك الأهلي المصري: 29.15 جنيه للشراء، 29.53 للبيع.

بنك مصر: 29.26 جنيه للشراء، 29.53 للبيع.

المصرف المتحد: 29.26 جنيه للشراء، 29.59 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك
البنك الأهلي المصري: 6.51 جنيه للشراء، 6.53 للبيع.

المصرف المتحد: 6.31 جنيه للشراء، 6.56 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 6.35 جنيه للشراء، 6.54 للبيع.

بنك مصر: 6.51 جنيه للشراء، 6.53 للبيع، وفق أسعار العملات.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك
المصرف المتحد: 74.24 جنيه للشراء، 79.97 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

بنك مصر: 76.96 جنيه للشراء، 79.81 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 75.25 جنيه للشراء، 80.20 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 76.95 جنيه للشراء، 79.81 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنوك
بنك مصر: 6.67 جنيه للشراء، 6.68 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 6.60 جنيه للشراء، 6.73 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 6.67 جنيه للشراء، 6.68 للبيع، وفق أسعار العملات.

المصرف المتحد: 6.53 جنيه للشراء، 6.69 للبيع.

المصدر: جريده المال

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