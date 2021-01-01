عاصفة شمسية تضرب الأرض غداً ..تسبب مشكلات في الطاقة الكهربائية..

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تعد التوهجات الشمسية من الظواهر الفلكية التي يمكن أن تسبب عند وقوعها مشكلات في الطاقة الكهربائية على الأرض، والتوهجات الشمسية عبارة عن انفجارات هائلة من الطاقة المغناطيسية التي تنبعث من الشمس.



قال علماء إن تجويفًا يشبه الوادي في الغلاف الجوي للشمس يُعرف بـ"الثقب الإكليلي" سيطلق عاصفة شمسية باتجاه كوكب الأرض غدًا.



أضاف العلماء "يمكن أن تنبعث الرياح الشمسية (تيار مستمر من الجسيمات المشحونة) وتتجه نحو الأرض بسرعات مذهلة تصل إلى 1.8 مليون ميل في الساعة.

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وتابع العلماء" يمكن تؤدي التوهجات إلى تعقيدات للعديد من عناصر البنية التحتية البشرية، بما في ذلك إشارات الراديو والشبكات الكهربائية وأنظمة الملاحة".ويقيس العلماء شدة العواصف الشمسية على "مقياس جي"، وتصنف تلك العاصفة من درجة "G1" (بمقياس من واحد إلى خمسة) ، لذا فهي تعتبر بسيطة إلى حد ما ، على الرغم من أنها لا تزال تسبب اضطرابات في شبكة الطاقة وعمليات الأقمار الاصطناعية.الجدير بالذكر أن العاصفة الشمسية والمعروفة أيضًا باسم العاصفة المغناطيسية الأرضية، هي اضطراب في الشمس، وعندما تأتي عاصفة شمسية نحو الأرض، يمكن لبعض الطاقة والجسيمات الصغيرة أن تنتقل عبر خطوط المجال المغناطيسي في القطبين الشمالي والجنوبي إلى الغلاف الجوي للأرض.