تكرم هواوي تكنولوجيز مصر الفرق الفائزة بمسابقة المطورين «HDC» لعام 2022

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أعلنت شركة هواوي تكنولوجيز مصر، الرائدة في مجال توفير حلول تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، عن التطبيقات الفائزة في مسابقتها السنوية "مسابقة مطوري هواوي" خلال ملتقى ابتكارات الشباب Connecta، والذي انعقد على هامش معرض ومؤتمر Cairo ICT 2022 بمشاركة فرق مختلفة من دول شمال أفريقيا في الفترة من أغسطس إلى نوفمبر الجاري 2022.



تهدف "مسابقة مطوري هواوي" إلى تعزيز مهارات الكوادر الشابة وتشجيعهم على تطوير تطبيقات وحلول تلبي احتياجات القطاعات المختلفة، باستخدام تقنيات هواوي، وتشغيلها من خلال سحابة هواوي، ويأتي ذلك في إطار استراتيجية هواوي التي تضع تمكين الشباب على رأس أولوياتها بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، لرفع كفاءة الكوادر البشرية لقيادة قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما يحقق التحول الرقمي وينعكس إيجابياً على المجتمع ككل. تم اختيار الفائزين في مسابقة مطوري هواوي ضمن ثلاث فئات وهي الذهبية، والفضية، والبرونزية، وتضمنت المكافآت تقديم دعم مالي وفني من خلال قسائم الخدمات السحابية من هواوي.



وفي هذا السياق، تقدم كولين هو، رئيس مجموعة أعمال قطاع المؤسسات والحوسبة السحابية -هواوي شمال إفريقيا، بالتهنئة لجميع الفرق الفائزة بالمسابقة، وأشاد بالتزامهم وأفكارهم الابتكارية النابعة من احتياجات المجتمعات التي يعيشون فيها، وقال: "منذ أكثر من 22 عام، تحرص شركة هواوي تكنولوجيز على تعزيز قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المنطقة من خلال العديد من المحاور، على رأسها دعم وتعزيز قدرات الشباب وتمكينهم لقيادة القطاع، ونؤكد التزامنا بمواصلة تحفيز الإبداع التكنولوجي ونشر ثقافة الابتكار في مجال تكنولوجيا المعلومات لتحقيق التنمية الاقتصادية".

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وأضاف: "قدم المشاركون بالمسابقة هذا العام العديد من التطبيقات المبتكرة التي نتطلع إلى رؤيتها تظهر للنور وأن يتم تطبيقها، حيث يمكنها معالجة التحديات الحالية في المنطقة، مما يدل على الدور الحقيقي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وقدرتها على تحويل التحديات إلى فرص بما يعود بالنفع على المجتمعات".وقال المهندس مايكل شفيق، رئيس الشراكات الاستراتيجية والحلول السحابية – هواوي شمال إفريقيا: "من خلال هذه المسابقة، تهدف هواوي إلى دعم الشباب عن طريق إقامة شراكات تكنولوجية استراتيجية مختلفة في السوق المصرية والعالمية لإثراء تجاربهم وأفكارهم بمستويات تتناسب مع احتياجات ومتطلبات سوق العمل الفعلي، من خلال توفير التوجيهات والاستشارات الفنية اللازمة فيما يخص مجال التكنولوجيا وإدارة الأعمال".وفاز هذا العام فرق من ثلاث دول هم مصر، والمغرب، وأثيوبيا، حيث حاز على الجائزة الكبرى الفريق المصري عن تطبيق Travv، وهو أول تطبيق متنقل يتيح القيام برحلات محلية لمشاهدة معالم المدن بطريقة آمنة وفعالة من حيث التكلفة للسياح المحليين والدوليين القادمين إلى مصر، وحاز على الجائزة الثانية فريقان من مصر والمغرب، حيث قدم الفريق المغربي تطبيق ٌRivals، لمساعدة وتوجيه الطلاب في مسارهم الأكاديمي، من خلال الاستفادة من تقنيات الخدمات السحابية الجديدة، بما في ذلك نماذج الذكاء الاصطناعي. سيقترح التطبيق مسحًا سيملأه الطلاب عبر تطبيق ويب. بعد ذلك، ستتم معالجة الإجابات في السحابة باستخدام خوارزميات AI للتوصية بالمهنة الملائمة للطلاب، بينما قدم الفريق المصري تطبيق Mine Is Yours، وهو تطبيق لتبادل الكتب عبر الإنترنت من خلال الموقع الإلكتروني وتطبيق الهاتف المحمول.أما عن الجائزة الثالثة، فكانت من نصيب ثلاث فرق من مصر وإثيوبيا والمغرب، حيث قدم الفريق المصري تطبيق Drone Detection، للتنبؤ وإطلاق نظام إنذار في حالة اكتشاف طائرة بدون طيار، وقام الفريق الاثيوبي بقديم تطبيق SoilAmi، الذي يهدف إلى حل المشكلات في الزراعة باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. وفيما يخص الفريق المغربي، قدم تطبيق Car Damage، ولذي يهدف إلى تصميم وتنفيذ نظام تصنيف واكتشاف الأضرار للسيارات التالفة.جدير بالذكر أن شركة هواوي تواصل تمكين ودفع عجلة التحول الرقمي في مختلف القطاعات في مصر، وتحرص على تدريب الكوادر وخلق فرص عمل للشباب، ومساعدة شركائها في القطاعين العام والخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال الابتكار، لتحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام في مصر، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.