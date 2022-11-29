في بداية تعاملات أول ديسمبر ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية

استهلت البورصة المصرية بداية تعاملات اليوم الخميس أول ديسمبر، بارتفاع مؤشراتها وسط ارتفاع تعاملات المصريين والأجانب. وصعد المؤشر الرئيسي ايجي أكس 30 بنسبة 0.82% وصعد مؤشر إيجي أكس 50 بنسبة 1.02% وارتفع مؤشر إيجي أكس 30 محدد الأوزان بنسبة 1.01% وارتفع مؤشر إيجي أكس 30 للعائد الكلي بنسبة 0.86%. وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إيجي أكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 0.74% وصعد مؤشر إيجي أكس 100متساوي الأوزان بنسبة 0.86%

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