في بداية تعاملات أول ديسمبر ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية

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صورة الخبر: البورصة المصرية
البورصة المصرية

استهلت البورصة المصرية بداية تعاملات اليوم الخميس أول ديسمبر، بارتفاع مؤشراتها وسط ارتفاع تعاملات المصريين والأجانب.

وصعد المؤشر الرئيسي ايجي أكس 30 بنسبة 0.82% وصعد مؤشر إيجي أكس 50 بنسبة 1.02% وارتفع مؤشر إيجي أكس 30 محدد الأوزان بنسبة 1.01% وارتفع مؤشر إيجي أكس 30 للعائد الكلي بنسبة 0.86%.

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إيجي أكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 0.74% وصعد مؤشر إيجي أكس 100متساوي الأوزان بنسبة 0.86%

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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