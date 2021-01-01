مشروبات يمكن إضافة الليمون لها



الليمون الليمون

نصح خبراء التغذية بتناول المشروبات ومعها الليمون لأنها تنتج مزيجا فريدا في الطعم وتمنح الجسم فوائد لا حصر لها.



ماء الليمون



وأول هذه المشروبات "ماء الليمون"، لما له من فوائد عظيمة لصحة الجسم، من بينها: أنه يمنح الجسم الترطيب المناسب له كما يساعد ماء الليمون على منع الجفاف مع كل رشفة، مما يمنحك فرصة أكبر للحصول علىكمية السوائل التى يحتاجها الجسم ،ويزيد طاقته كما يدعم ماء الليمون صحة القلب.

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القرنفل بالليمون :أما المشروب الثاني فهو القرنفل بالليمون وله فوائد عديدة منها تسكين ألم البطن وتطهيرها من البكتيريا الضارة، ويرجع السبب إلى احتوائه على مضادات الأكسدة، التي تساهم في تخفيف التهاب الأمعاء وتهيج القولون و إنقاص الوزن، لأن مضادات الأكسدة الموجودة به تساهم في رفع معدل حرق الدهون المتراكمة في الجسم، ولكن يشترط ألا يتم تحليته بالسكر الأبيض، حتى لا يكتسب سعرات حرارية إضافية.فنجان القهوة بالليمونوهو المشروب الذي يجمع بين فوائد القهوة والليمون معاـ وذكرت ديوتش فيليه دراسات أخرى عن القهوة توصلت أيضا إلى أنه إلى جانب حالات من آلام الرأس عالجها فنجان القهوة، حدث أيضا العكس حين أراد أشخاص مواظبون على شرب القهوة الامتناع عن شربها، فواجهوا آلاماً في الرأس، تماما كما يحدث لصائمين في الأيام الأولى من شهر رمضان كما إن الفيتامين سي المتواجد بكثرة في الليمون يساهم في إنتاج الكولاجين في الجسم، ومعروف أن الكولاجين هو المفتاح السحري لمحاربة الشيخوخة ووقف التجاعيد.