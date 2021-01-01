أغرب إنجازات موسوعة جينيس..شارب وببغاء وسجادة سوشي..

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تضم موسوعة الأرقام القياسية الدولية الشهيرة جينيس ريكورد في سجلاتها، الآلاف من الوقائع الغريبة، والطريفة في آن معا.



إلا أن هناك أشياء تتفوق في غرابتها على غيرها، والتي نشرها موقع الموسوعة العالمية جينيس:





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