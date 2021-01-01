أغرب إنجازات موسوعة جينيس..شارب وببغاء وسجادة سوشي..

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صورة الخبر: صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تضم موسوعة الأرقام القياسية الدولية الشهيرة جينيس ريكورد في سجلاتها، الآلاف من الوقائع الغريبة، والطريفة في آن معا.

إلا أن هناك أشياء تتفوق في غرابتها على غيرها، والتي نشرها موقع الموسوعة العالمية جينيس:

أطول شارب

حصل الرجل الهندي رام سينج تشوهان، على لقب صاحب أطول شارب في العالم وكرمته موسوعة جينيس، حيث يبلغ طوله 14 قدما.

الأخوان جيانج

دخل الأخوان جيانج، اللذان ظهرا مؤخرا، في برنامج "British's Got Talent"، موسوعة جينيس بعدما صعدا 90 درجة سلالم، في 52 ثانية، فيما كان أحدهما في الوضع مقلوبا فوق رأس أخيه.
الببغاء الشهير

اشتهر أحد الببغاوات باحتراف فتح علب المشروبات الغازية بمنقاره من مرة واحدة، وهو ما أدخله موسوعة جينيس بعدما فتح 35 علبة في دقيقة واحدة.

رجل الطاولة

دخل جورج كريستين من لوكسمبورج، موسوعة الأرقام القياسية؛ بعدما رفع طاولة تزن 11.82 كيلوجرام بأسنانه على ارتفاع 38 قدمًا، و8 بوصات في مدريد.

جامعة البط

حصلت جامعة شارلوت على لقب «جامعة البط»، بعدما عكفت على جمع لعبة البط الصفراء الشهيرة، منذ عام 1996، وحتى عام 2011، لتجمع 5631 لعبة متنوعة.

سجادة السوشي العملاقة

تجمع عدد كبير من طهاة السوشي في العالم؛ ليصنعوا سجادة عملاقة من هذا الطعام اللذيذ، لتصبح أكثر مرة صنعت فيها هذه الوجبة بمكان واحد في العالم.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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