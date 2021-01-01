الأرصاد تعلن حالة الطقس حتى الثلاثاء المقبل



هيئة الأرصاد الجوية هيئة الأرصاد الجوية

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس الأيام المقبلة وجاءت كالتالى:



من الجمعة حتى الثلاثاء



تتكون شبورة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد.

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وسقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية يوم الجمعة.مع وجود نشاط للرياح على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد بدءا من السبت حتى الثلاثاء.الطقس غداأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا، حيث يسود طقس مائل للبرودة فى الصباح الباكر معتدلا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب البلاد، مائل للبرودة ليلا.ويسود طقس غائم جزئيا على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد مشمس على الجنوبومن المتوقع حدوث شبورة على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد.ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة على والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى.طقس القاهرةوقالت الهيئة: إنه من المتوقع أن يسود طقس مائل للبرودة فى الصباح الباكر معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للبرودة ليلا.كما توقعت أن يسود طقس مائلا للبرودة فى الصباح الباكر معتدل نهارا على السواحل الشمالية الغربية وعلى السواحل الشرقية، مائل للبرودة ليلا، وتضم السواحل الشمالية "مطروح والإسكندرية ودمياط والعريش ورفح".وأشارت الهيئة إلى أنه من المتوقع أن يسود طقس مائل للبرودة فى الصباح الباكر حار نهارا على جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر لطيف ليلا.وتوقعت أيضا أن يسود طقس مائل للبرودة فى الصباح الباكر حار نهارا على جنوب الصعيد و على شمال الصعيد، مائل للبرودة ليلا بارد فى آخره على شمال الصعيد، ومحافظات الصعيد تضم "الفيوم وبني سويف والمنيا وقنا وسوهاج وأسيوط والأقصر وأسوان".وفيما يلى درجات الحرارة الصغرى والعظمى فى المدن المصرية:القاهرة الصغرى 14 والعظمى 24العاصمة الإدارية الصغرى 14 والعظمى 246 أكتوبر الصغرى 14 والعظمى 25بنها الصغرى 15 والعظمى 24الإسكندرية الصغرى 14 والعظمى 23العلمين الجديدة الصغرى 14 والعظمى 23مطروح الصغرى 13 والعظمى 23سيوة الصغرى 08 والعظمى 21كاترين الصغرى 5 والعظمى 18بورسعيد الصغرى 14 العظمى 23الزقازيق الصغرى 15 والعظمى 24الإسماعيلية الصغرى 13 والعظمى 25السويس الصغرى 14 والعظمى 24شرم الشيخ الصغرى 19 والعظمى 27الغردقة الصغرى 18 والعظمى 27الفيوم الصغرى 12 والعظمى 25بنى سويف الصغرى 12 والعظمى 24المنيا الصغرى 11 والعظمى 24أسيوط الصغرى 10 والعظمى 25سوهاج الصغرى 12 والعظمى 26الأقصر الصغرى 13 والعظمى 27أسوان الصغرى 14 والعظمى 28