الأرصاد تعلن حالة الطقس حتى الثلاثاء المقبل

هيئة الأرصاد الجوية
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس الأيام المقبلة وجاءت كالتالى:
من الجمعة حتى الثلاثاء
تتكون شبورة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد.
وسقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية يوم الجمعة.
مع وجود نشاط للرياح على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد بدءا من السبت حتى الثلاثاء.
الطقس غدا
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا، حيث يسود طقس مائل للبرودة فى الصباح الباكر معتدلا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب البلاد، مائل للبرودة ليلا.
ويسود طقس غائم جزئيا على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد مشمس على الجنوب
ومن المتوقع حدوث شبورة على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد.
ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة على والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى.
طقس القاهرة
وقالت الهيئة: إنه من المتوقع أن يسود طقس مائل للبرودة فى الصباح الباكر معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للبرودة ليلا.
كما توقعت أن يسود طقس مائلا للبرودة فى الصباح الباكر معتدل نهارا على السواحل الشمالية الغربية وعلى السواحل الشرقية، مائل للبرودة ليلا، وتضم السواحل الشمالية "مطروح والإسكندرية ودمياط والعريش ورفح".
وأشارت الهيئة إلى أنه من المتوقع أن يسود طقس مائل للبرودة فى الصباح الباكر حار نهارا على جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر لطيف ليلا.
وتوقعت أيضا أن يسود طقس مائل للبرودة فى الصباح الباكر حار نهارا على جنوب الصعيد و على شمال الصعيد، مائل للبرودة ليلا بارد فى آخره على شمال الصعيد، ومحافظات الصعيد تضم "الفيوم وبني سويف والمنيا وقنا وسوهاج وأسيوط والأقصر وأسوان".
وفيما يلى درجات الحرارة الصغرى والعظمى فى المدن المصرية:
القاهرة الصغرى 14 والعظمى 24
العاصمة الإدارية الصغرى 14 والعظمى 24
6 أكتوبر الصغرى 14 والعظمى 25
بنها الصغرى 15 والعظمى 24
الإسكندرية الصغرى 14 والعظمى 23
العلمين الجديدة الصغرى 14 والعظمى 23
مطروح الصغرى 13 والعظمى 23
سيوة الصغرى 08 والعظمى 21
كاترين الصغرى 5 والعظمى 18
بورسعيد الصغرى 14 العظمى 23
الزقازيق الصغرى 15 والعظمى 24
الإسماعيلية الصغرى 13 والعظمى 25
السويس الصغرى 14 والعظمى 24
شرم الشيخ الصغرى 19 والعظمى 27
الغردقة الصغرى 18 والعظمى 27
الفيوم الصغرى 12 والعظمى 25
بنى سويف الصغرى 12 والعظمى 24
المنيا الصغرى 11 والعظمى 24
أسيوط الصغرى 10 والعظمى 25
سوهاج الصغرى 12 والعظمى 26
الأقصر الصغرى 13 والعظمى 27
أسوان الصغرى 14 والعظمى 28
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