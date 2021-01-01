تفاصيل انهيار منزلين بسبب التنقيب عن الآثار في أسيوط



التنقيب عن الآثار التنقيب عن الآثار

انهار منزلان بحارة سليم الطوابي بحي غرب مدينة أسيوط، بعد تعرضهما إلى هبوط أرضي نتيجة أعمال الحفر التى تمت أسفلهم بهدف التنقيب عن الآثار، وكان ذلك دون وقوع خسائر بشرية.



انهيار منزلين بحي غرب أسيوط بسبب التنقيب عن الآثار

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقى مدير أمن أسيوط، اللواء أحمد جمال إخطارا من مأمور قسم شرطة أول أسيوط، يفيد بورود بلاغ من النجدة بانهيار منزلين بحارة سليم الطوابي بحي غرب مدينة أسيوط.



انتقلت قوات الأمن، الى موقع الحادث على الفور، برفقة محمد بشير رئيس حي غرب أسيوط، وقوات الحماية المدنية، والإنقاذ السريع، وضباط قسم أول أسيوط، لمباشرة التحقيقات والكشف عن ملابسات الواقعة وأسباب حدوثها.

قد يعجبك أيضا...

وبالفحص والمعاينة، تبين انهيار المنزلين إثر تعرضها لهبوط أرضي نتيجة التنقيب عن الآثار بجوارهما، كما فرضت الأجهزة الأمنية كردونا أمنيا بمحيط المنزلين، وتم تحرر المحضر اللازم عن الواقعة وجارٍ العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.وفي سياق متصل، أعلن مركز إدارة الأزمات والكوارث بمحافظة أسيوط، اليوم، عن قطع الكهرباء 8 ساعات، لمدة يومين عن منطقتين بمركز منفلوط.وأكد مركز إدارة الأزمات والكوارث بمحافظة أسيوط، في بيان عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنه بناء على الإشارة الواردة من هندسة كهرباء منفلوط سيتم فصل التيار الكهربائي عن منطقتي نزلة رميح بالكامل، والمدور بالكامل، لمدة 8 ساعات متواصلة، خلال يومين.