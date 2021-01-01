تفاصيل انهيار منزلين بسبب التنقيب عن الآثار في أسيوط

انهار منزلان بحارة سليم الطوابي بحي غرب مدينة أسيوط، بعد تعرضهما إلى هبوط أرضي نتيجة أعمال الحفر التى تمت أسفلهم بهدف التنقيب عن الآثار، وكان ذلك دون وقوع خسائر بشرية.
انهيار منزلين بحي غرب أسيوط بسبب التنقيب عن الآثار
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقى مدير أمن أسيوط، اللواء أحمد جمال إخطارا من مأمور قسم شرطة أول أسيوط، يفيد بورود بلاغ من النجدة بانهيار منزلين بحارة سليم الطوابي بحي غرب مدينة أسيوط.
انتقلت قوات الأمن، الى موقع الحادث على الفور، برفقة محمد بشير رئيس حي غرب أسيوط، وقوات الحماية المدنية، والإنقاذ السريع، وضباط قسم أول أسيوط، لمباشرة التحقيقات والكشف عن ملابسات الواقعة وأسباب حدوثها.
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