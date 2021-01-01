اعرف مواعيدها .. إجازة نصف العام الدراسى لطلاب كليات جامعة الأزهر

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صورة الخبر: جامعة الأزهر
جامعة الأزهر

ينتهى الفصل الدراسى الأول بجامعة الأزهر يوم الخميس الموافق 5 يناير 2023 م، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسى الأول بكليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم يوم الأحد الموافق 8 يناير 2023 م، على أن تنتهى الخميس الموافق 26 يناير 2023، على أن تبدأ إجازة نصف العام الدراسى يوم السبت الموافق 28 يناير 2023م، حتى الخميس 9 فبراير 2023 م.

وصدق مجلس جامعة الأزهر، على أن يبدأ الفصل الدراسى الثانى بكليات الجامعة المختلفة بالقاهرة ، والأقاليم يوم السبت الموافق 11 فبراير 2023م، على أن ينتهى الفصل الدراسى الثانى بكليات الجامعة المختلفة بالقاهرة والأقاليم يوم الخميس الموافق 1 يونيو.

وصدق مجلس الجامعة أيضًا على بدء امتحانات الفصل الدراسى الثانى بكليات الجامعة المختلفة بالقاهرة والأقاليم يوم السبت الموافق 3 يونيو 2023 م، وتنتهى الخميس الموافق 29 يونيو 2023 م بجميع كليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم، وتكون امتحانات التصفية للفرق النهائية بمختلف كليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم يوم السبت الموافق 2سبتمبر 2023 م.

المصدر: youm7

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