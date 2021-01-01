كأس العالم 2022 l أستراليا تفوز على الدنمارك 1/ 0 وتتأهل لدور ال16 .. فيديو

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أستراليا تفوز على الدنمارك


نجح منتخب أستراليا في الفوز على نظيره الدنمارك، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما، في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2022 بقطر.

وجاء الهدف في الدقيقة 60 عن طريق ماثيو ليكي، ليحسم تأهل منتخب بلاده إلى دور الـ 16 من بطولة كأس العالم رسمياً، برصيد 6 نقاط محتلاً المركز الثاني.

تشكيل الدنمارك
حراسة المرمى: كاسبر شمايكل.

خط الدفاع: يواكيم أندرسن، يواكيم ماهلي، أندرياس كريستينسين، راسموس كريستنسن.

وسط الملعب: جيسبر ليندستروم، بيير أميل هويبيرج، ماثياس جينسن.
خط الهجوم: مارتين براينثويت، كريستيان إريكسن، أولسن أندرياس سكوف.

وعلى الجانب الآخر، أعلن جراهام آرنولد، المدير الفني لمنتخب أستراليا، تشكيل فريقه أمام الدنمارك.

تشكيل أستراليا
حراسة المرمى: ماثيو رايان.
خط الدفاع: ميلوس ديجينك، رووليس كيي، بيهيتش عزيز، هاري سوتار.

وسط الملعب: جاكسون إيرفين، رايلي ماكغري، ماثيو ليكي.

خط الهجوم: كرايج جودوين، دوكي ميتش، آرون مووي.

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المصدر: elbalad

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