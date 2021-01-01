إسبانيا تكشف تفاصيل انفجار سفارة أوكرانيا في مدريد



انفجار سفارة أوكرانيا في مدريد انفجار سفارة أوكرانيا في مدريد



قالت وزارة الخارجية الإسبانية، اليوم الأربعاء، إن الطرد الذي انفجر في السفارة الأوكرانية في مدريد، كان موجه للسفير الأوكراني، سيرجي بوجورلتسيف.



وقالت الخارجية الإسبانية في بيان، إن “وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، تحدث إلى بوجورلتسيف بعد الحادث”.



كما أكد البيان أن المصاب هو عامل أوكراني.

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وأعرب ألباريس، الذي يزور القوات الإسبانية في مهمة تابعة لحلف شمال الأطلسي في رومانيا، عن دعمه وتضامنه بعد الحادث.وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وسائل إعلام متفرقة، عن وقوع انفجار في السفارة الأوكرانية بالعاصمة الإسبانية مدريد، ما أسفر عن إصابة أحد موظفي السفارة.وأفادت صحيفة "20 دقيقة" نقلًا عن مصادرها، بإصابة أحد موظفي السفارة الأوكرانية في العاصمة الإسبانية مدريد بإصابات طفيفة، اليوم الأربعاء، إثر انفجار عبوة مخبأة في ظروف بريدية.وقالت "انفجرت العبوة حوالي الساعة 1:00 ظهرا (15:00 بتوقيت موسكو). في هذا الوقت، تلقت الشرطة إخطارًا بحدوث حريق في السفارة الأوكرانية بمدريد".وذكرت الشرطة الإسبانية أن الموظف في السفارة الأوكرانية أصيب عندما كان يتعامل مع خطاب بريدي، حيث توجه إلى المستشفى على الفور.وأضاف بيان الشرطة أن المحققين فتحوا تحقيقًَا في الحادث بمساعدة محققين من الطب الشرعي والاستخبارات.وذكرت قناة “تي في إي” الحكومية أنه تم تطويق المنطقة المحيطة بالسفارة، فيما دعت أوكرانيا إلى تعزيز الإجراءات الأمنية في سفاراتها حول العالم بعد إصابة الموظف.