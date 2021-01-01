الالتهاب السحائي .. حقيقة انتشاره بالمدارس l فيديو

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صورة الخبر: الالتهاب السحائي
الالتهاب السحائي


قدمت نورهان عادل مذيعة صدى البلد تغطية خاصة عن صحة الأخبار المنتشرة بإصابة عدد من الطلاب فى مدارس محافظة شمال سيناء بمرض الالتهاب السحائى حيث في الأيام الماضية انتشرت أخبار كثيرة عن إصابة عدد من طلاب المدارس بوباء الالتهاب السحائي.

وطبعا فور انتشار هذه الأخبار حصلت حالة من القلق والذعر عند أولياء الأمور.
ولذلك تم التواصل بين مجلس الوزراء ووزارة التربية والتعليم لمعرفة مدى صحة هذا الخبر، وده اللي هنعرفه دلوقتي وهنعرف كمان ايه هو وباء الالتهاب السحائي.

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن انتشار حالات إصابة بوباء الالتهاب السحائي بين طلاب المدارس بمحافظة شمال سيناء.
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المصدر: elbalad

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