أسباب غيابات الزمالك أمام المصري بـ الدوري



غيابات في صفوف الزمالك غيابات في صفوف الزمالك





7 غيابات في صفوف الزمالك قبل لقاء المصري في الجولة الخامسة من الدوري المصري.



وأعلن جوسفالدو فيريرا قائمة الزمالك للقاء الغد الذي يبدأ في السابعة مساءً على استاد برج العرب. (طالع التفاصيل)

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ويكشف FilGoal.com أسباب غيابات لاعبي الأبيض:محمد عبد الغني: بسبب عدم اكتمال تعافيه من الإصابة بنسبة 100% بشد في العضلة الأمامية وتنفيذ برنامج تأهيلي في التدريبات الأخيرة الأيام الماضية.أحمد فتوح: لعدم اكتمال جاهزيته الفنية والبدنية حيث كان يخضع لبرنامج تدريبي في الآونة الأخيرة بعد التعافي من الإصابة بشرخ في وجه القدم.محمد عبد الشافي: بسبب الإصابة في الركبة.السنغالي إبراهيما نداي: لتنفيذه برنامج تأهيلي بسبب الإصابة بشد في العضلة الخلفيةزكريا الوردي: شد في العضلة الخلفية للقدم اليمنىمحمود عبد الرازق "شيكابالا": لعدم الجاهزية الطبية بسبب الإصابة بكدمة في الكتف وعدم مشاركته في التدريبات الجماعية منذ الإصابة التي تعرض لها في مباراة إنبيالبنيني سامسون أكينيولا: لوجهة نظر فنية حيث شارك في التدريبات الجماعية للفريق خلال الفترة الأخيرة.ويتواجد الزمالك في المركز الثالث برصيد سبع نقاط من فوزين على سيراميكا كليوباترا وسموحة، وتعادل مع إنبي.