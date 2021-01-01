تنظيم داعش .. يعلن مقتل زعيمه بدون أسباب

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أعلن تنظيم داعش المتطرف، الأربعاء، مقتل زعيمه أبي الحسن الهاشمي القرشي من دون أن يحدد مكان أو تاريخ مقتله، في تسجيل صوتي نسبه إلى المتحدث باسمه.



وقال المتحدث باسم التنظيم أبو عمر المهاجر، في التسجيل الذي نشرته حسابات متطرفة، إن القرشي "قتل (...)"، معلناً تعيين الشيخ أبي الحسين الحسيني القرشي "خليفة له".



وفي أول تعليق للإدارة الأميركية على نبأ اليوم، قال المتحدّث باسم البيت الأبيض، جون كيربي: "البيت الأبيض يرحب بأنباء وفاة زعيم تنظيم داعش".

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وكان تنظيم داعش الإرهابي قد أعلن عن زعيمه، أبو الحسن الهاشمي القرشي، في شهر مارس الماضي، من خلال رسالة صوتية مسجلة نشرت عبر الإنترنت، وذلك بعد أسابيع من مقتل زعيمه أبو إبراهيم القرشي، الذي خلف أبو بكر البغدادي في عام 2019.لكن في مايو الماضي، أفادت تقارير إعلامية تركية بإلقاء القبض على زعيم التنظيم أبو الحسن الهاشمي القرشي، بعملية أمنية نفذت في إسطنبول.ومني التنظيم، الذي سيطر في العام 2014 على مناطق واسعة في سوريا والعراق، بهزيمة أولى في العراق في العام 2017، ثم في سوريا في العام 2019، وخسر كامل مناطق سيطرته. إلا أن عناصره المتوارين لا يزالون يشنون هجمات وإن محدودة في البلدين خصوصاً ضد القوى الأمنية. كما يتبنى التنظيم هجمات في دول أخرى.