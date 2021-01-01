التعليم .. توضح حقيقة إلغاء إجازة السبت في المدارس



وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم



إلغاء إجازة السبت في المدارس بداية من الترم الثاني خبر أثار الجدل على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك خلال الساعات الأخيرة.



ومن جانبه نفى شادى عبدالله زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم في تصريح خاص لموقع صدى البلد ، إلغاء إجازة السبت في المدارس بداية من الترم الثاني.



حقيقة إلغاء إجازة السبت في المدارس بداية من الترم الثاني

وقال المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم لصدى البلد : لم يتم اصدار اي قرارات رسمية بشأن إلغاء إجازة السبت في المدارس بداية من الترم الثاني

قد يعجبك أيضا...

وأضاف المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، ان كل ما يقال بشأن إلغاء إجازة السبت في المدارس بداية من الترم الثاني شائعات هدفها فقط اثارة البلبلة بشأن سير العملية التعليميةوحذر المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم جميع الطلاب واولياء الامور من الانسياق وراء أي أخبار مجهولة المصدر يتم تداولها على السوشيال ميديا بعيدا عن الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم التي يتم خلالها أعلام البيانات والقرارات الرسمية لوزير التربية والتعليميذكر انه بالنسبة لموعد اجازة نصف العام 2023 لطلاب المدارس ، فقد حددته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في الخريطة الزمنية المعتمدة من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم للعام الدراسي الحالي 2022 / 2023.موعد اجازة نصف العام 2023 لطلاب المدارس وفقاً لما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، السبت الموافق 28 يناير 2023 .اجازة نصف العام 2023 لطلاب المدارس هذا العام مدتها أسبوعين، وهو ما يعني أنها سوف تنتهي الخميس 9 فبراير.وبعد تحديد موعد اجازة نصف العام 2023 لطلاب المدارس، قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني انه في حالة تعارض موعد اجازة نصف العام لطلاب المدارس مع موعد اجازة نصف العام 2023 لطلاب الجامعات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقطاع المعاهد الأزهرية ، سيتم توحيد الإجازة معهم.