أخر كلام .. فيوتشر يرفض عودة نجم الفريق للأهلي

كشف الإعلامي أمير هشام حقيقة رفض نادي فيوتشر لعودة نجم الفريق إلى صفوف النادي الأهلي مع بدء الانتقالات الشتوية القادمة.
وأكد الإعلامي أمير هشام، أن نادي فيوتشر رفض قطع إعارة كريم نيدفيد لاعب الفريق المعار من صفوف الأهلي، وعودته إلى التتش خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
وتابع هشام خلال برنامجه الإذاعي "ديربي مع أمير هشام" على إذاعة القاهرة الكبرى 102.2 FM: "الأهلي حاول قطع إعارة اللاعب في يناير بعد طلب كولر، ولكن ناديه تمسك باستمراره حتى نهاية الموسم الجاري".
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!