أخر كلام .. فيوتشر يرفض عودة نجم الفريق للأهلي



فيوتشر فيوتشر



كشف الإعلامي أمير هشام حقيقة رفض نادي فيوتشر لعودة نجم الفريق إلى صفوف النادي الأهلي مع بدء الانتقالات الشتوية القادمة.



وأكد الإعلامي أمير هشام، أن نادي فيوتشر رفض قطع إعارة كريم نيدفيد لاعب الفريق المعار من صفوف الأهلي، وعودته إلى التتش خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.



وتابع هشام خلال برنامجه الإذاعي "ديربي مع أمير هشام" على إذاعة القاهرة الكبرى 102.2 FM: "الأهلي حاول قطع إعارة اللاعب في يناير بعد طلب كولر، ولكن ناديه تمسك باستمراره حتى نهاية الموسم الجاري".

قد يعجبك أيضا...

وأضاف أمير هشام: "من المؤكد أن نيدفيد سوف يعود إلى الأهلي بنهاية الموسم الجاري عقب نهاية إعارته، ولن يتم تجديد خروجه مرة أخرى".