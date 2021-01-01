تطبيق جديد يظهر على تابلت طلاب الثانوية العامة



تابلت طلاب الثانوية العامة تابلت طلاب الثانوية العامة

ظهر على تابلت طلاب المرحلة الثانوية العامة بصفوفها الثلاثة تطبيق جديد اسمه “مدرستنا بلس”.



حيث قرّرت وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع قنوات مدرستنا إتاحة هذا التطبيق على تابلت طلاب مرحلة الثانوية العامة بصفوفها الثلاثة، لتفعيل التعلم الذاتي.



حيث يوفر تطبيق اسمه "مدرستنا بلس" كل الدروس التي تذاع علي قناة مدرستنا في التليفزيون، على هذا التطبيق ليشاهدها الطالب في أي وقت.

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ونبهت المدارس الثانوية على الطلاب ضرورة توصيل التابلت بالإنترنت بشكل مستمر للسماح بكافة التحديثات الخاصة بالتابلت بالتحميل بسهولة.وأشارت المدارس الثانوية الى ان تطبيق مدرستنا بلس يظهر تدريجيا على التابلت لجميع الطلاب في جميع محافظات مصر.وتستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لعقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، بشكل إلكتروني على التابلت بالنسبة إلى أسئلة الاختيار من متعدد، والتي تمثل 85% من إجمالي الامتحان، حيث تقرر أن يجيبها الطالب عبر التابلت.ووضعت وزارة التربية والتعليم، خطة محكمة لضمان عدم تكرار أزمة سقوط السيستم أثناء قيام الطلاب بـ إجابة الجزء الإلكتروني في امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي هذا العام.وقررت وزارة التربية والتعليم، عقد الجزء الإلكتروني من امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، بشكل إلكتروني لكن بدون إنترنت بحيث لا يتأثر سير الامتحان بأي مشكلة تقنية متعلقة بالإنترنت.فوفقا لخطة وزارة التربية والتعليم لضمان عدم سقوط سيستم امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، تقرر أن يتم عقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثاني على منظومة إلكترونية داخلية خاصة بالمدارس لا تعتمد على شبكة الانترنت، لضمان عمل سيستم امتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي بكفاءة و بدون أي أعطال مع الطلاب طوال فترة أداء الامتحان.وتشير خطة وزارة التربية والتعليم، إلى أن هذه الإجراءات ستضمن عدم تعطل عملية تحميل الأسئلة أو حفظ إجابات الطلاب، كما أن عدم عقد الامتحانات بشكل مركزي موحد على مستوى الجمهورية في وقت واحد حل فكرة الضغط المفاجئ الذي كان يؤدي الى سقوط السيستم.قرارات عاجلة بشأن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانويقرر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني تشكيل لجان على مستوى الإدارات التعليمية؛ لإعداد مفردات اختبارية ل امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي العام، وفق مواصفات الورقة الامتحانية التي أعدها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، وإعداد مدربين من الموجهين بالمديريات التعليمية - وفق النظام الجديد في كل التخصصات - على صياغة المفردات الاختبارية، والممارسات التدريسية وفق كل مواصفة، وعلى آلية وضع الأسئلة ليتولوا بدورهم تدريب المعلمين على مستوى الإدارات التعليمية، وعقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي للفصل الدراسي الأول على مستوى الإدارة التعليمية وفقًا للمواصفات التي حددها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي،وقرر وزير التربية والتعليم ان تشتمل الورقة الامتحانية لـ امتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي على أسئلة اختيار من متعدد (MCQ) بنسبة (85?) باستخدام التابلت، وأسئلة مقالية قصيرة Short say بنسبة لا تتعدى (?5?) يجيب عنها الطالب ورقيًا وفق طبيعة كل مادة دراسية، مع توفير عدد مناسب من نسخ الامتحان كامًلا ورقيًا احتياطي، ويتولى مدير الإدارة التعليمية الإشراف على إعداد جداول امتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي وإجراء الامتحانات، ومتابعة تنفيذها، واعتماد النتيجة.