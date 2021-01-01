أكتشف .. أعراض خفية تكشف إصابتك بالسكر



مرض السكري مرض السكري



مرض السكري من النوع 2 هو مرض خطير في الوقت الحاضر، يعاني شخص واحد في كل منزل من هذا المرض أو على وشك الإصابة به و يرتبط مرض السكري بمستويات غير طبيعية من السكر في الجسم ، مما يزيد على المدى الطويل من خطر الإصابة بأمراض تهدد الحياة مثل النوبات القلبية والسكتة الدماغية وتلف الكلى والكبد في مثل هذه الحالة ، يصبح من المهم للغاية التحكم في مستوى السكر.







كيف يمكن لمرضى السكر خفض مستوى السكر؟



يستخدم الأنسولين

للحفاظ على مستوى السكر في مرض السكري لكن هذا لا يكفى يؤثر كل نشاط صغير في روتينك على متابعة قياس مستوى السكر، ويشمل ذلك النشاط البدني بما في ذلك وقت النوم ، وساعات النوم ، وفي أي وقت ، وكم مرة ، وماذا تأكل في مثل هذه الحالة ، يستهلك مرضى السكري في كثير من الأحيان مثل هذه الأطعمة الصحية بسبب نقص المعلومات ، مما يؤدي في الواقع إلى زيادة نسبة السكر في الدم بسرعة هل ترتكب مثل هذا الخطأ أيضًا بحسب ما نشره موقع هيلثي .

قد يعجبك أيضا...

ماذا يجب أن يكون مستوى السكر لمريض السكريوفقًا لـ WebMD، مرضى السكري من النوع 2 لديهم مستويات سكر صائم أقل من 100 مجم / ديسيلتر ، 70-130 مجم / ديسيلتر قبل الوجبات ، 1-2 ساعة بعد الوجبات - 180 مجم / ديسيلتر ، و 100 مجم / ديسيلتر قبل التمرين. ، 100 -140 مجم / ديسيلتر قبل النوم ومستوى A1C أقل من 7.0? من مستويات السكر في الدم في الأشهر الثلاثة الماضية. مرضى السكري الذين يعانون من ارتفاع نسبة السكر في الدم عن هذا يمكن أن يجعل المشكلة خطيرة ، في مثل هذه الحالة من الضروري تجنب تلك الأخطاء التي تزيد من نسبة السكر في الدم دون أن تدري.يزيد مستوى السكر بتناول الموزالموز فاكهة صحية غنية بالعناصر الغذائية التي تعزز الصحة العامة. على الرغم من كونه مصدرًا جيدًا للألياف والبوتاسيوم وفيتامين B6 ، إلا أنه غير صحي لمرضى السكري من النوع 2.وفقًا لأحد التقاريرتحتوي ثمرة موز متوسطة الحجم ناضجة على 14 جرامًا من السكر ، وهو ما يمكن أن يشكل خطورة على مريض السكري على الرغم من أن بعض الخبراء يقولون إن مرضى السكري يمكنهم تناول الموز الخام.لا تأكل الأرز البني في مرض السكريالأرز البني غني بالألياف ، لذلك فهو يعتبر من أصح أنواع الأرز ولكن لا يزال يجب على مرضى السكري تجنب تناوله لأن الأرز البني غني أيضًا بالكربوهيدرات ، والذي يتحول بسهولة بعد الهضم إلى جلوكوز ويعمل على زيادة نسبة السكر في الدم بسرعة في مثل هذه الحالة ، من المهم استشارة الطبيب مرة واحدة قبل تناول الأرز.إذا كنت تريد التحكم في مستوى السكر فلا تأكل البطاطا الحلوةتحتوي البطاطا الحلوة على كميات عالية من الكربوهيدرات عالية النشا ، والتي تعمل على زيادة مستويات السكر في الدم على الرغم من أن البطاطا الحلوة تحتوي على مغذيات مفيدة للصحة مثل الألياف والفيتامينات ، إلا أنها ليست خيارًا صحيًا لمرضى السكر.محليات غير طبيعيةالمُحليات الصناعية ضارة مثل السكر الأبيض. في مثل هذه الحالة ، هناك خطر زيادة مستويات السكر في الدم بكوب أو كوبين من الشاي المفتوح المحلى الاصطناعي. بصرف النظر عن هذا ، فإن شرب المشروبات الحلوة مثل عصائر الفاكهة ، يؤثر أيضًا على مستوى السكر.اعرف من هذه الأعراض ما إذا كنت مصابًا بالسكري أم لايزيد مستوى السكر غير المنضبط على المدى الطويل في الجسم من خطر الإصابة بمرض السكري. تظهر أعراض مثل العطش المتكرر ، وكثرة التبول ، والتعب ، وفقدان الوزن ، والحكة في الأجزاء الخاصة ، وعدم وضوح الرؤية ، والتئام الجروح البطيء في مرض السكري استشارة طبيبك على الفور بمجرد ظهور هذه الأعراض يمكن أن تكون مفيدة لك.